Президент Киргизии провёл телефонный разговор с главой российской Федерации

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 26 июня провёл телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, с которым обсудил вопросы, касающиеся взаимного сотрудничества, интересующие обе страны. В ходе беседы, стороны пришли к единому мнению, что необходимо поддерживать стратегическое партнёрство на высоком уровне. Об этом SNG.Today сообщили в

Во время телефонного разговора, российский президент горячо поблагодарил кыргызского коллегу за визит в Москву, а также, выразил сожаление за то, что Жээнбеков не смог принять участие в военном параде, посвящённом 75-летию дня победы ВОВ.

Напомним, что глава Киргизии и его делегация по прибытию в Москву сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. По итогам тестирования, у двоих сопровождающих лиц диагноз подтвердился. В связи с этим, лидер страны решил не участвовать в военном параде, заботясь в первую очередь о здоровье ветеранов и глав иностранных делегаций.

Кроме того, Путин выразил признательность кыргызским военнослужащим за то, что они достойно представили своё государство в рамках участия в параде победы.