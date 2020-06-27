Рахмон обратился к таджикистанцам по случаю Дня национального единства

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26 июня поздравил граждан с Днём национального единства (празднуется 27 июня). Он отметил важность окончания гражданской войны и самоотверженный труд каждого жителя страны во имя процветания нации, сообщает пресс-служба главы государства

По его словам, гражданская война в 1992–1997 годы стало причиной смерти свыше 150 тыс. человек. Организованная экстремистской Партией исламского возрождения Таджикистана война нанесла ущерб национальному единству и принесла хаос в страну, отметил Рахмон. В связи с этим он указал на значимость окончания массовых кровопролитий.

Он отметил, что представители террористической политической организации даже после окончания войны пытались навредить таджикскому обществу своими радикальными действиями.

Президент отметил, что власти страны смогли успешно преодолеть трудности и восстановить работу государственных органов. По его словам, были реализованы фундаментальные реформы в конституции, экономической и социальной сферах.

Рахмон акцентировал внимание на том, что победа над терроризмом и восстановление общественного благополучия — заслуга патриотично настроенных граждан Таджикистана. Он также отметил важность преданности родине молодого поколения, которое сегодня вносит значимый вклад в развитие государства.

Рахмон призвал всех таджикистанцев быть сплочёнными, особенно в условиях пандемии и глобальных климатических изменений. В завершение своей речи президент пожелал гражданам долгих лет жизни и благополучия.