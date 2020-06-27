Президент Казахстана поощрил работников СМИ

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал документ, согласно которому творческим деятелям в области средств массовой информации будут присуждены премии, вручены гранты и объявлены благодарности президента республики. Об этом 27 июня SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства

В преамбуле президентского акта говорится, что СМИ занимает значительно-действенную роль в информационном сопровождении социально-экономических и общественно-политических преобразований государства. Учитывая это, и рекомендации общественной комиссии по присуждению премий грантов и благодарностей в области средств массовой информации, лицам, внёсшим большой профессиональный и личный вклад, решено вручить президентские премии и другие поощрения.

Так, премий президента РК в области СМИ были удостоены 4 журналиста. Главный редактор газеты «Казак эдебияти», представитель АО «Республиканская газета «Егемен Казакстан», тележурналист с канала «Жетысу» и шеф-редактор канала «Хабар».

Грантами отмечены также 4 специалиста. Это 3 представителя тележурналистики и 1 интернет-журналист. Они трудятся на каналах «QAZAQSTAN», «Хабар», «Semei», и интернет источнике «Азаттык рухы».