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Шавкат Мирзиёев посетил Папский район Наманганской области

  • 27.06.2020, 22:21,
  • В Мире + Европа
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Шавкат Мирзиёев посетил Папский район Наманганской областиУзбекский лидер Шавкат Мирзиёев 26 июня, прибыв в Наманганскую область, посетил Папский район региона. Здесь он ознакомился с работой плодоовощного кластера «Нуран уз». Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Согласно принятой программе, ООО «Нуран уз» организован специальный кластер в холмистой местности на 1 885 га. В связи с этим, весной 2020 года был посажен абрикос на 100 га, вишня на 70 га и виноградник на 12 га.

Более того, землевладельцы не остановились на достигнутом и засеяли между рядами – дыни и арбузы. 

На сегодняшний день бахчевые с этого региона экспортируются в РФ и в другие республики.

К тому же, следующая, вторая фаза, запланирована на 2021–2022 годы, в рамках которой освоят ещё 1455 га.

Важно отметить, что полная реализация кластера, позволит экспортировать ежегодно фрукты и овощи на 10 млн долларов.

Шавкат Мирзиёев лично осмотрел сад и поля, а также побеседовал со старейшинами и тружениками сельского хозяйства.

– У нас нет другого выбора. У нас богатая земля, мы должны использовать это, показать Наманган как пример для других регионов, пробудить людей. Обеспечим землей, семенами, саженцами, средствами, остальное зависит от усилий самих людей. Без этого не будет желанного результата, – сказал Мирзиёев.

Президент отметил важность применения новых подходов в сельскохозяйственной сфере, это поможет открыть новые грани и путь для новых возможностей Узбекистана.





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