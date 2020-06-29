Для прибывающих из-за границы граждан Молдовы после 15 июля возможно будет отменён карантин

Глава государства Молдова Игорь Додон 29 июня возглавил очередное еженедельное заседание высшего руководства страны, где приняли участие премьер-министр Ион Кику и спикер парламента Зинаида Гречаный. В ходе совещания было отмечено, что кабмин страны намерен предложить отмену 2-недельного обязательного карантинного режима после 15 июля, для возвращающихся из-за границы граждан. Об этом сообщает

Кроме того, официальные лица обсудили вопрос эпидемиологической ситуации в государстве, где подчеркнули, что обстановка с распространением пандемической инфекции коронавируса, в сравнении с предыдущими неделями довольно благоприятная.

Также, члены высшего руководства страны сошлись во мнении, что необходимо открыть детские сады, в первую очередь, в сельской местности, в зависимости от ситуации в каждом населённом пункте.

Помимо этого, учитывая недавнюю ситуацию с наводнениями в поймах Днестра и Прута, собеседники отметили, что хотя разрушения домов отсутствуют, однако в нескольких районах вдоль этих рек риск ещё остаётся. В связи с этим, правительство произведёт срочную оценку работ для реконструкции дамб.