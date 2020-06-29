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Главы МИД Туркменистана и Китая обсудили двустороннее сотрудничество

Главы МИД Туркменистана и Китая обсудили двустороннее сотрудничествоМинистры внешнеполитических ведомств Туркменистана и Китая Рашид Мередов и Ван И 28 июня пообщались по телефону. В ходе разговора стороны обсудили развитие туркмено-китайских дружественных отношений. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИД КНР.

Прежде всего, госсоветник КНР отметил, что лидеры двух стран поддерживают тесные и доверительные отношения, которые способствуют ориентиром для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Также Ван И высоко оценил своевременно принятый меры, по противодействию эпидемии коронавирусной инфекции в Туркменистане. Стороны подчеркнули, что единство и сотрудничество являются наиболее мощным оружием для преодоления глобальной эпидемии.

В этом контексте, дипломаты отметили значимость инициативы президента Туркменистана о создании совета учёных-медиков для организации и проведении результативной своевременной консолидированной работы в ЧС. 

Кроме того, собеседники затронули сотрудничество по инициативе «Пояс и путь» со стратегией развития по возрождению Великого Шёлкового пути, а также по развитию стабильность и стратегическому сотрудничеству в традиционных областях, включая природный газ.

В свою очередь, Рашид Мередов заявил, что туркменская сторона высоко ценит стратегическое партнёрство между странами и огромные усилия китайского правительства в борьбе с инфекцией.

Более того, глава МИД Туркменистана поблагодарил китайскую сторону за содействие туркменским гражданам, находящихся на территории КНР.

На сегодняшний день, число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Китае достигло 83 512. Всего, из них выздоровели 78 460 человек.





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