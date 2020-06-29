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В Казахстане открывается новый телеканал

  • 29.06.2020, 14:55,
  • В Мире + Европа
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В Казахстане открывается новый телеканалСетку национального телевещания Казахстана с 30 июня пополнит ещё один телевизионный канал «Абай ТВ». Новый вещательный ресурс основан на базе телерадиокорпорации «Казахстан», сообщает informburo.kz.

По словам министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, ведомством разрабатывается запуск двух каналов под названиями «Абай ТВ» и «Аль Фараби». Первый из них начнёт трансляцию уже 30 июня. Канал, названный в честь великого казахского поэта, просветителя Абая Кунубайулы войдёт в телевизионное семейство ТРК «Казахстан» и станет источником с определённой тематической направленностью. Он будет работать над освещением богатого наследия отечественной культуры.

Телеканал «Аль-Фараби» начнёт функционировать на площадке телевизионного агентства «Хабар», к началу учебного года. Его основными критериями работы будут просветительская и научно-ориентированная деятельность. Запуск телеканала призван стать вспомогательной платформой для аудитории в возрасте от 6 до 18 лет, у которых пока главное направление в жизни это учёба, сообщила глава министерства.

Отметим, что на основании указа президента в 2020 году в стране развернулась обширная панорама мероприятий, посвящённых празднованию 1150-летию философа Аль-Фараби и 175-летию просветителя Абая Кунанбайулы.





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