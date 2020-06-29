Лидер Туркменистана Бердымухамедов отмечает 63-летие

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 29 июня, отмечает своё 63-летие. Президент смог превратить Туркменистан в процветающий край, а также заслужить глубокое уважение как внутри государства, так и за его пределами. Об этом SNG.Today сообщили в ИА «Туркменистан сегодня»

За плечами Бердымухамедова множество достижений. Крупномасштабные проекты, реализованные в стране по его инициативе, позволили улучшить жизнь граждан, а также поднять престиж Туркменистана по всё мире.

Гурбангулы Бердымухамедов родился в 1957 году на территории села Бабарап в Ахалском велаяте. Он стал президентом Туркменистана 14 февраля 2007 года. С тех пор он несколько раз переизбирался на соответствующий пост, получая при этом почти 100% голосов. У лидера страны много национальных и зарубежных наград, он является доктором медицинских и экономических наук.

Одной из отличительных особенностей правления Бердымухамедова является его любовь к народу. Он регулярно общается с представителями различных профессий, в частности с фермерами и студентами. Президент активно участвует в деятельности международных организаций. По его инициативе Генассамблея ООН приняла ряд резолюций по транспорту, энергетике и экологии.

По его предложению был учреждён Всемирный день велосипеда, а 2021 был объявлен ООН Международным Годом мира и доверия.

Бердымухамедов не раз заявлял о том, что он стремится превратить Туркменистан в индустриально развитое государство. Другой ключевой задачей его политики является тотальная цифровизация экономической сферы. Особое внимание он уделяет развитию системы здравоохранения.

Напомним, что 63 года в мире ислама — возраст пророка и священная дата.