Объём экспорта сельскохозяйственной продукции в Таджикистане вырос на 35,8%

В Таджикистане объём экспорта сельхозпродукции в 2020 году по сравнению с прошлым годом вырос на 35,8%. Соответствующие данные были предоставлены в рамках онлайн-семинара «Экспорт сельхозпродукции РТ в 2020 году». Об этом SNG.Today сообщили 29 июня в ИА «Ховар»

Вебинар был организован сотрудниками торгово-промышленной палаты Таджикистана. В мероприятии были задействованы представители ряда госорганов.

Сотрудник министерства транспорта рассказал о новых возможностях транспортно-логистических компаний. Он также отметил значимость низких цен на железнодорожные перевозки сельхозпродукции из регионов РТ.

Замруководителя торгово-промышленной палаты Одил Сангов заявил, что особую роль в расширении сельхоз потенциала играет проект «Зеленый коридор». Он сделал акцент на том, что данная программа ориентирована на увеличение товарооборота, ускорение таможенных операций и повышение качества проверки провозимых товаров на границе.

Напомним, что в 2019 году Таджикистан в общей сложности экспортировал сельхозпродукции на 18 миллионов долларов. Данный показатель выше соответствующего объёма за 2018 год на 1,7 миллиона долларов.