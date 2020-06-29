Президент Киргизии подписал закон об установлении компенсаций медицинским работникам

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 29 июня подписал закон о внесении изменений в правовой документ «О статусе медицинского работника» в стране. Закон предусматривает установление гарантий и компенсаций медицинским специалистам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, также, при случае введения режима ЧС и ЧП. Об этом сообщает

Данный закон принят парламентом страны 21 мая 2020 года.

Таким образом, документ предусматривает, что уполномоченный орган при условии режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения обязан организовать доставку медработников от места проживания до места работы и обратно, с помощью транспорта, также, обязан обеспечить медицинский персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и нужными условиями труда.

Кроме того, в случае смерти медицинского сотрудника при заболевании, которое было получено при исполнении своих трудовых обязанностей, его членам семьи будет выплачено единовременное финансовое пособие в размере, которое не должно быть меньше 20 годовых заработков погибшего.

Также, если медработник заболел и не может дальше исполнять свои обязанности, ему также положено единовременное пособие.