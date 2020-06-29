В Марыйском регионе Туркменистана возвели тепличный комплекс

Отметим, подрядные работы за год с небольшим выполнили специалисты ИП Dört paslyň berekedi.

— Идея построить теплицу появилась в 2018 году. Первым подобную теплицу в нашем этрапе, построил предприниматель Бяшим Реджепалыев. Для меня было понятно, что эту перспективную нишу в бизнесе упускать ни в коем случае нельзя, тем более, что государство предоставляло для этого все возможности. И я взялся за дело, полностью уверенный в успехе. И вот теперь на 5 гектарах появилось хозяйство. Здесь постоянно будут заняты работой почти 50 жителей этрапа. Чтобы получать хорошие урожаи, мы закупили в Турции отличные семена помидоров, оборудование для капельного орошения и создания в теплице оптимального температурного режима для растений. Надеемся, что всё сделанное принесёт свои результаты, и мы внесём достойный вклад в насыщение внутреннего рынка овощной продукцией, а в перспективе — выйдем на рынки и соседних с нами стран, — рассказал руководитель ИП Halal Dogan Сердар Бердыев.