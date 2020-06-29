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Потеря Белоруссии станет сильнейшим ударом по политике России

  • 29.06.2020, 19:17,
  • Беларусь Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Потеря Белоруссии станет сильнейшим ударом по политике РоссииРедакция политического обозрения национального телеканала «Беларусь 1» 28 июня представила в «Главном эфире» эпизод с участием главы государства Александра Лукашенко, обычно остающийся за кадром объективов и микрофонов журналистов. Сотрудники канала впервые приоткрыли, так называемые, «информационные шторы», и осветили то, что зачастую обсуждается без зоркого репортёрского ока, после того, как журналисты покидают мероприятие. В эфире был показан фрагмент выступления президента, где он отметил, что для России будет тяжело перенести потерю Беларуси.

По словам лидера страны, Беларусь вошла в фазу выстраивания отношений с ЕС, не прогибаясь под него, в Минск стали регулярно приезжать представители США, вплоть до госсекретаря. Оказывается, Беларусь для них тоже важна, а эта действительность очень сильно возбудила близкого восточного соседа. Республика Беларусь независимое и свободное государство, и имеет право по своему усмотрению, проводить внутреннюю и внешнюю политику. Мы, получается, зажаты между ЕС и Россией, как деталь между молотом и наковальней, ещё воинствующая Украина всё время с юга подогревает, сказал президент.

В этом контексте, Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником России. Белорусский лидер указал на то, что Россию вытесняют с европейских рынков, в том числе и с украинского. Мы у россиян вторые клиенты на газ после немцев, в стране производится колоссальная переработка российской нефти. Разумеется, они не желают терять нас ни экономически, ни тем более политически. Потеря Беларуси, может стать сильнейшим ударом по внутренней политике России, подчеркнул Лукашенко.

Президент обратил внимание на то, что РФ растеряла влияние на западные окрестности (Украина, Прибалтика), и у российских соседей осталось единственное белорусское окно, чтобы сотрудничать со «Старым светом». Глава государства продолжил, что ситуация у белорусской стороны двоякая, несмотря на то, что она попадает под пресс различных геополитических игроков, для неё всё же открываются новые обозримые возможности.

Для России тяжело будет представить, что у них нет такого союзника как мы, сказал президент, и добавил, что всегда говорил, чтобы россияне добром звали к себе Беларусь.





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