Глава МИД Туркменистана примет участие в очередной встрече формата «С5+1»

Сегодня 30 июня состоится онлайн-встреча глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Соединенных Штатов Америки. Стороны намерены обсудить дальнейшее развитие отношений и взаимодействий между странами. Об этом SNG.Today 29 июня сообщили

Сообщается, что во встрече поучаствуют министры иностранных дел Казахстана – Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана – Чингиз Айдарбеков, Таджикистана – Сироджидин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов, Узбекистана – Абдулазиз Камилов и государственный секретарь США Майкл Помпео.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств рассмотрят актуальные вопросы регионального экономического партнёрства, развития взаимодействия стран Центральной Азии и США в формате («С5+1»).

Добавим, что в Самарканде в сентябре 2015 года США и Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан — создали новый формат взаимодействия «Страны Центральной Азии — США» (С5+1) для обсуждения региональных вопросов и поддержания диалога между его участниками.