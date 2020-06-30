Туркменская сборная поборется за победу в Чемпионате мира по хоккею 2021 года

Туркменская сборная по хоккею поборется за призовое место в Чемпионате мира по хоккею с шайбой в Люксембурге. Турнир будет проходить 18–24 апреля 2021 года. Соперниками команды из Туркменистана выступят сборные КНДР, Тайвани, ОАЭ, Турции и Люксембурга, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан»

Туркменские хоккеисты будут выступать в третьем дивизионе в группе «А». Данное заявление было сделано в ходе онлайн-конгресса Международной федерации хоккея с шайбой. Участниками видеоконференции стали главы спортивных организаций из 80 государств.

Туркменскую сторону представил председатель федерации хоккея Джора Худайбердыев. Он отметил, что под руководством тренера сборной Байрама Аллаярова у хоккеистов большие шансы занять одно из первых трёх мест.

Он также подчеркнул, что сейчас туркменские спортсмены проходят общую физическую подговку. В августе они начнут на регулярной основе тренироваться на ледовых площадках Ашхабада. Старт 8-го чемпионата Туркменистана по хоккею с шайбой сезона 2020–2021 годов запланирован на конец сентября, добавил Худайбердыев.

Напомним, что за плечами у сборной Туркменистана по хоккею ряд международных наград. В 2019 году она смогла завоевать бронзовые медали в ЧМ-2019 в Болгарии.