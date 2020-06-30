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В Белоруссии зарплата преподавателей составит 150% от средней по стране

  • 30.06.2020, 17:46,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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В Белоруссии зарплата преподавателей составит 150% от средней по странеГлава Республики Беларусь Александр Лукашенко 29 июня провёл встречу с передовым педагогическим составом страны. В ходе диалога, президент анонсировал поэтапный рост заработной платы у профессорско-преподавательского состава. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В живом разговоре с преподавателями, президент напомнил, что ранее в период становления независимого государства было много якобы борцов за суверенитет, пытавшихся перекроить систему национального образования. 

Лидер страны отметил, что потом впоследствии, став президентом он заявил, что ничего не надо ломать и придумывать, будет разумным совершенствовать имеющуюся нормальную систему, отказавшись от новых веяний. Так, мы не только сохранили, но и приумножили главные традиции белорусской высшей школы, подчеркнул президент.

Переходя социальному содержанию педагогов, глава государства отметил, что государство всегда держит эти вопросы на острие внимания. В данное время, стартовало поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательской дружины, сообщил президент, и пообещал, что в течение нескольких лет оклад наставников составит 150% процентов, в сравнении со средней зарплатой по стране.

В ходе беседы, белорусский лидер также поделился мнением о заботе, наступающей на пятки юной смены, отметив, что поручил министерству образования для следующих абитуриентов разработать новые правила поступления в вузы. 

В этой связи президент заявил, что не сторонник платного образования, так как умные и талантливые дети из рабочих семей попросту не смогут позволить себе привилегию — получить высшее образование. Методы других стран, разделивших общество на элиту и рабочий класс, то есть на тех, кто может продолжать обучение в вузе, а кто-то нет, нам не подходит, объявил президент.





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