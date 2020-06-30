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Узбекистан с 1 июля усиливает карантинные меры

  • 30.06.2020, 18:04,
  • В Мире + Европа
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Узбекистан с 1 июля усиливает карантинные мерыВ Узбекистане с 1 июля ужесточат ограничительные меры из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Это решение приняла специальная республиканская комиссия по борьбе с COVID-19.

Важно отметить, что с 1 июля в красных и жёлтых карантинных зонах во всех регионах страны с 23:00 до 07:00 запрещено находиться в общественных местах группам более трёх граждан. 

Исключение распространяется лишь на тех граждан, которым необходимо посетить аптеку и медучреждения.

Более того, на выходные дни закроются торговые центры и рынки для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Также, в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию в два метра, носить защитные маски и перчатки.

К тому же, в красных и жёлтых зонах в выходные дни сократят передвижение общественного транспорта. В автобусах пассажиры будут рассажены с соблюдением соцдистанции.

Кроме того, теперь на личном авто можно передвигаться в жёлтых зонах — с 06:00 до 22:00, в красных — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Свадьбы и другие церемонии разрешено проводить при участии не более 30 человек, причём, только из числа родственников и в строгом соответствии карантинных мер. 

Вместе с тем, запрет на деятельность хостелов, ночных клубов, центров компьютерных игр, дискотек, караоке, бильярдных и различных салонов сохранён. 

По состоянию на 30 июня, в Узбекистане общее число заразившихся пациентов достигло 8 298. Всего выздоровели 5 496 человек.





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