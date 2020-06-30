Глава Казахстана намерен ввести новый карантин

Предвосхищая своё решение, президент сообщил, что к сожалению, после отмены ЧП карантинные меры были ослаблены. Количество инфицирования граждан КВИ возросло в 7 раз, что связано с попустительством со стороны ответственных госорганов. Из-за малоэффективных методов работы, было допущено распространение инфекции в коллективах на крупных производственных объектах. Заразилось большое количество сотрудников здравоохранения. Многие организации грубо нарушали санитарные предписания.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 29 июня провёл дистанционное совещание с главами госорганов и руководителями администраций регионов. В ходе виртуального заседания, президент поручил госкомиссии за два дня, разработать ввод жестких карантинных мер аналогичных предшествовавшим в марте–мае этого года. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства

Глава государства за серьёзные упущения в работе объявил строгие замечания акимам Нур-Султана и Алматы. Выговорами наказал председателя межведомственной комиссии, акимов Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей. За необеспечение должного уровня работы отечественных цифровых ресурсов, замечание получил министр цифрового развития.

Далее казахстанский лидер, поставил задачу перед госкомиссией под руководством премьер-министра, в двухдневный срок проработать и внести предложения, по плану введения жёсткого карантина такого, какой действовал ранее в марте и мае текущего года.

Акимам и главам министерств, были даны поручения перекроить бюджеты, отменить все ненужные траты — конференции, круглые столы, торжества консалтинговые услуги и прочие мероприятия. Все эти средства, Токаев распорядился направить на реальную и качественную борьбу с COVID-19.