Бишкек получил 15 машин «скорой помощи» из-за острой нехватки мобильных бригад

В итоге, на данный момент, на линии соответствующих служб вышли дополнительно 20 бригад скорой помощи.
Заместитель главы правительства отметил, что сейчас наблюдается острый дефицит мобильных бригад из-за складывающейся обстановки с увеличением инфицированных лиц пандемией коронавирусной инфекции.
В связи с этим, для покрытия потребностей в машинах скорой помощи, власти страны решили увеличить количество автомобилей.
Таким образом, решено выпустить на линию 15 машин, которые простаивали с 2018 года из-за возбуждения уголовного дела в отношении некоторых должностных работников минздрава из-за проблем с документами.
Данный вопрос был согласован с представителями правоохранительных органов.