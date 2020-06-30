Бишкек получил 15 машин «скорой помощи» из-за острой нехватки мобильных бригад

Первый вице-премьер-министр Киргизии Алмазбек Баатырбеков 29 июня ознакомился с техническим состоянием машин скорой медицинской помощи, в ходе которого отметил, что столице предоставлено дополнительно 15 автомобилей скорой помощи. Кроме того, госкомитет по делам обороны предоставил ещё пять аналогичных машин. Об этом сообщает

В итоге, на данный момент, на линии соответствующих служб вышли дополнительно 20 бригад скорой помощи.

Заместитель главы правительства отметил, что сейчас наблюдается острый дефицит мобильных бригад из-за складывающейся обстановки с увеличением инфицированных лиц пандемией коронавирусной инфекции.

В связи с этим, для покрытия потребностей в машинах скорой помощи, власти страны решили увеличить количество автомобилей.

Таким образом, решено выпустить на линию 15 машин, которые простаивали с 2018 года из-за возбуждения уголовного дела в отношении некоторых должностных работников минздрава из-за проблем с документами.

Данный вопрос был согласован с представителями правоохранительных органов.