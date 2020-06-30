Рахмон совершил рабочий визит в Согдийскую область

Таджикский лидер Эмомали Рахмон 30 июня совершил рабочий визит в Согдийскую область. Президент принял участие в церемониях открытия ряда важных региональных объектов. Кроме того, он лично ознакомился с ходом работ на местных фермах, сообщает пресс-офис президента

Основная программа визита включала посещение Гафуровского района. Там был открыт лечебно-диагностический центр «Вахдат». Внимание Рахмона привлекла новая инфекционная больница в селе Хистеварз. Медуреждение в состоянии обслуживать 63 тыс. человек. Всего в больнице 40 коек и 2 эпидемиолога.

Затем президент посетил открытие сервисного комплекса «Гулистон», в котором есть банковские агентства, рестораны и гостиница. В рамках рабочего визита Рахмон также пообщался с сиротами, которые получили от главы государства памятные подарки.

После этого лидер страны ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ на ферме «Абдугаффорд Джабборов». Ему доложили, что в этом году сответствующее декханское объединение планирует получить 560 тонн томатов.

Рахмон также посетил новую птицефабрику ООО «Чучай Байзо». Данное предприятие в состоянии ежемесячно производить 100 тонн куринного мяса, что позволит сократить импорт соответствующей продукции в РТ.

В рамках официального визита глава государства ознакомился с 35 сортами абрикоса на выставке мёда и абрикосов. Руководство местного самоуправления доложило Рахмону, что только в прошлом году из Согдийской области было экспортировано около 18,8 тыс. тонн фруктов.