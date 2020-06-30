Франция готова выделить Армении кредит в 80 млн евро

Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну со словами поддержки. Об этом SNG.Today 30 июня сообщили вглавы правительства.

Прежде всего, Макрон искренне поздравил Пашиняна с выздоровлением от коронавируса.

По его словам, перед обеими странами стоит серьёзные проблемы в сфере медицины, экономики и социальной области. Коронавирусный кризис не должен сломить Армении и Франции, а наоборот эпидемия должна стать уникальной возможностью для партнёрства в борьбе с инфекцией и её последствиями.

В этом контексте, Эммануэль Макрон заверил, что французская сторона готова оказать всестороннюю помощь Армении.

– Благодаря французскому агентству развития (ADF), которое уже работает в Армении, Париж готов рассмотреть вопрос о выдаче Армении кредита в 50-80 млн евро, для противостояния кризису, – сказал французский лидер.

Также он добавил, что в ближайшие дни Франция снова отправит в Армению новую команду врачей-добровольцев, которые заменят тех, кто уже помогает своим армянским коллегам в борьбе с COVID-19.

Кроме того, Макрон выразил надежду, что благодаря этим испытаниям дружеские связи между странами ещё более укрепятся.

Напомним, что в середине июня в Армению прибыла группа французских медиков для помощи в борьбе с эпидемией.

По состоянию на 30 июня, в Армении выявлено 25 542 случаев заражения инфекцией. Всего выздоровели 14 048 человек. В Франции подтверждённых случаев более 164 тыс., из которых вылечены 75 999 человек.