Эдмон обрушился с критикой на Ильхама Алиева

Депутат Национального Собрания Армении Эдмон Марукян обрушился с критикой на абсурдные заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, обвинив его в разжигании межнациональной розни и банальном армянофобстве. Приводим ниже текст депутата:

"Эрих Мария Ремарк писал: «Если судить по виду, преступников не было бы вовсе». Но мы будем судить господина Алиева по сути.

Прошло 4 дня с тех пор, как президент Азербайджана принял участие в открытии воинской части. Один из азербайджанских информационных порталов передал его выступление, полное лжи и популизма. Осмелевший лидер государства, история которой составляет несколько десятилетий, решился говорить об истории Армении, которая составляет несколько тысячелетий.



Он осмелился оценивать армянскую историю, трактовать её по-своему, рассматривать нашу государственность со своего недалекого уголка. С каждым заявлением Алиева складывается ощущение, что кандидатская степень в области исторических наук развязала ему руки в переписывании истории, исторических карт и фактов.



В своей речи он ссылался на сегодняшнюю оценку Армении страниц своей современной истории. Я не собираюсь объяснять выпускнику МГИМО суть политических развитий в Армении, ведь он прекрасно понимает какую угрозу составляют для его режима и его самого демократические процессы в Новой Армении. Моя речь – это призыв к господину Алиеву, чтобы тот, как говорится, «посмотрел в зеркало» и разобрался с проблемами внутри своей страны перед тем, как он будет выходить за рамки своего авторитарного режима.

Да, возможно, ощущения «золотого мальчика», которые окружили его с самого детства в бытность сыном первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана и в годы учебы в МГИМО, а потом 8 лет депутатской работы и 17 лет президентства полностью оторвали Алиева от реальности, существующей в Азербайджане, но я постараюсь напомнить ему.



В первую очередь, раз уж в своей речи Вы заговорили о нарушениях Основного закона в Армении, напомню Вам, Ильхам Гейдарович, о Конституции Азербайджанской республики. Первые строки документа громко гласят:



«Народ Азербайджана…заявляет о своих намерениях:

– защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджанского государства;

– гарантировать в рамках Конституции демократический строй;

– достичь утверждения гражданского общества;

– построить, как выражение воли народа, правовое, светское государство, обеспечивающее верховенство законов;

– обеспечить всем достойный уровень жизни в соответствии со справедливым экономическим и социальным порядком;

– сохраняя приверженность к общечеловеческим ценностям, жить в условиях дружбы, мира и безопасности с другими народами и в этих целях осуществлять взаимное сотрудничество».



Вспомнили, господин Алиев? Отлично. Теперь посмотрим смог ли народ Азербайджана под Вашим бессменным руководством достичь поставленных высот.



Гарантировать демократический строй? Я, конечно, не знал, что демократией называют строй, в котором власть на протяжении 27 лет находится в руках одной семьи и передается фактически от отца к сыну. Известно, что главный механизм современных демократий – выборы. С момента прихода семьи Алиевых к власти в 1993 году в Азербайджане не было ни одних выборов, которые бы считались международными наблюдателями полностью «свободными и справедливыми».



Так, рассмотрим один из наиболее авторитетных индексов в этой области – «Индекс демократии 2019 года» (Democracy Index 2019), подготовленный аналитическим центром издания «The Economist», который оценивает 5 категорий: избирательный процесс и плюрализм, деятельность правительства, политическая вовлеченность, политическая культура и гражданские свободы. Азербайджан, согласно докладу, находится в неутешительной ситуации, занимая 146-е место. В то время, как Так, рассмотрим один из наиболее авторитетных индексов в этой области – «Индекс демократии 2019 года» (Democracy Index 2019), подготовленный аналитическим центром издания «The Economist», который оценивает 5 категорий: избирательный процесс и плюрализм, деятельность правительства, политическая вовлеченность, политическая культура и гражданские свободы. Азербайджан, согласно докладу, находится в неутешительной ситуации, занимая 146-е место. В то время, как Армения в докладе заняла 86-е место и вошла в число стран, зафиксировавших наибольший прогресс по сравнению с предыдущим докладом.



Достичь утверждения гражданского общества? Ильхам Алиев с 2001 по 2003 годы руководил делегацией Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы, а в январе 2003 года был избран заместителем Председателя ПАСЕ и членом бюро ПАСЕ. Ну а в апреле 2004 года за активное участие в работе ПАСЕ и приверженность европейским идеалам был награждён дипломом почетного члена ПАСЕ и медалью ПАСЕ. Очевидно, что Алиев не так сильно помнил о своей приверженности европейским идеалам в последующем, когда уничтожал гражданское общество в своей стране и осквернял тот же ПАСЕ коррупционными умениями, приобретенными на родине. Трудно забыть резонанс в Европе относительно отчета со стороны независимого следственного органа IBAC об «икорной дипломатии» Азербайджана. Видимо, эта дипломатия использовалась в том числе для сокрытия массовых нарушений прав человека, произвольных арестов, бессрочных задержаний под стражей, жестоких побоев, пыток и насильственных исчезновений, о которых постоянно твердят такие авторитетные международные организации, как «Human Rights Watch» и «Amnesty International».



Напомню также, что в 2019 году Мониторинговый и Правовой комитеты ПАСЕ организовали совместные слушания по проблеме политзаключенных в Азербайджане. Открывая слушания, глава Комитета по правовым вопросам и правам человека и докладчик по вопросам политзаключенных в Азербайджане Торхильдур Bарсдоттир сказала, что проблема политзаключенных до сих пор не была решена. Тогда же правозащитница Лейла Юнус, покинувшая Азербайджан из-за преследований, в своем выступлении отметила, что в январе 2013 года члены ПАСЕ проголосовали против доклада Штрассера о политзаключенных в Азербайджане. «Тем самым они дали зеленый свет наиболее страшным репрессиям в Азербайджане. Нас всех арестовали, и как результат сегодня в стране фактически нет гражданского общества, независимых НПО и СМИ», – отметила она.



Построить, как выражение воли народа, правовое, светское государство, обеспечивающее верховенство законов? Помимо всех фактов, высказанных выше, которые свидетельствуют о полном игнорировании верховенства закона, следует также отметить доклад Государственного департамента США от 13 марта 2020 года, в котором азербайджанская судебная власть оценивается в значительной степени коррумпированной, неэффективной и зависимой от исполнительной власти. В докладе отмечается, что многие приговоры в стране были юридически неприемлемыми и в значительной степени не имеющими доказательств, а результаты часто оказывались заранее предопределенными.



Более того, в 2018 году комитет Совета Европы по предупреждению пыток опубликовал отчеты о шести поездках в Азербайджан (с 2004 по 2017 годы). Комитет отметил, что пытки другие формы жестокого физического обращения со стороны правоохранительных органов, безнаказанность и коррупция во всей системе являлись составной частью работы правоохранителей.



Таким образом, закон в Азербайджане существует для большей части общества и бездействует для властвующей группы.

Обеспечить всем достойный уровень жизни в соответствии со справедливым экономическим и социальным порядком? Согласно официальной статистике, за чертой бедности в Азербайджане живет всего 5,4% населения. Однако большинство независимых эксперты говорят о том, что реальная цифра может быть порядка 20% населения, ведь потребительская корзина, на основе которой подсчитывают минимальный прожиточный уровень, не менялась уже 15 лет. Очевидно, что коррупционная иерархия, так фундаментально выстроенная в стране в годы правления семьи Алиевых, создала реалии, при которых высокие нефтяные доходы качественно улучают жизнь властвующей «семьи» и приближённых и никак не способствуют росту реальных доходов большинства населения. Вот такой вот «справедливый» экономический и социальный порядок.



Сохраняя приверженность к общечеловеческим ценностям, жить в условиях дружбы, мира и безопасности с другими народами и в этих целях осуществлять взаимное сотрудничество? Этот пункт более всего меня поразил. Количество воинственных заявлений Алиева так зашкаливает, что я даже не решился посчитать их. Само это выступления, на которое я решил отозваться, построено на разжигании межнационального конфликта, полной армянофобии, а также попытке разрушить хоть какие-то надежды на мир и безопасность в регионе.



Таким образом, очевидно, что Вы, господин Алиев, делая свои громогласные оценки, забываете о своей стране, оторваны от жизни простого азербайджанца и уж точно не считаетесь с законами своего государства.

Очевидно, что в Вашей стране есть немалое число проблем, которые требует неотлагательного решения. Именно на них Вам стоит заострить своё внимание, вместо траты времени на популистические и полные ненависти речи. Ибо армянский народ будет стойко стоять за защиту мира и безопасности в регионе, исторической справедливости и не даст Вашему популизму стать реальностью.”



