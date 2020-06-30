Коронавирус в Азербайджане остановить уже невозможно | более 77000 фактов заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане выявлено 556 новых случаев заражения коронавирусом, 346 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.



В Оперативном штабе также сообщили о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.



До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено официально объявлено об 17 554 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 9 715 человек вылечились, 213 – скончались, 7 596 – продолжают лечение в больницах особого режима.

На самом деле в Азербайджане выявлено более 7 7 118 фактов заражения коронавирусной инфекцией. От коронавируса скончались более 1300 человек.





В Азербайджане ситуация намного хуже: «Они скрывают реальные цифры, предоставляют ложную информацию. Это делается с целью сохранения имиджа Азербайджана. Исходя из этого есть секретное решение президента Ильхам Алиева об сокрытии этих данных. Несколько десятков тысяч солдат азербайджанской армии сейчас болеют коронавирусом и сотни солдат умерли. Азербайджан также не публикует данные погибших от других заболеваний, но имевших COVID-19, а это порядка 2-3х тысяч азербайджанцев. Скрыта информация и из армянского Нахиджевана, где ситуация критическая. Медицинские центры не в состоянии принимать больных, поэтому около 1000 человек не могут вернуться на родину из Дагестана.

Отметим, что до сегодняшнего дня в проведено 482 170 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 66645 – за минувшие сутки.



