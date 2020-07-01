В Душанбе расширили меры по борьбе с бродяжничеством среди подростков

В Таджикистане продолжается операция правоохранительных органов под условным названием «Подросток». В связи с этим, в Душанбе были усилены меры по борьбе с бродяжничеством среди несовершеннолетних. По состоянию на 30 июня, было выявлено 51 нарушение. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе МВД

Операция была проведена в несколько этапов. В результате профилактического мероприятия было обнаружено 6 случаев незаконной торговли, 3 случая сжимания могильника, 3 случая попрошайничества. В ряде мест было зафиксировано использование физического труда подростков.

В целях предотвращения будущих административных нарушений с соответствующими гражданами были проведены беседы, а в отношении 27 родителей были составлены протоколы об административных нарушениях.

В МВД отметили, что подростки и несовершеннолетние должны учиться, а не выполнять тяжёлый труд. Кроме того, сотрудники милиции подчеркнули, что именно представители молодого поколения не должны подвергать себя риску инфицирования новым видом коронавируса.

Напомним, что старт операции «Подросток» был дан ещё 10 июня. В рамках первого дня профилактического мероприятия было выявлено 90 случаев нарушений, большая часть которых связана с неношением масок на улице.