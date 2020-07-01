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Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров обсудили ситуацию вокруг Карабаха

  • 01.07.2020, 09:20,
  • В Мире + Европа Армения
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Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров 30 июня провели переговоры при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шоффера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Беседа состоялась в формате видеоконференции. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Важно отметить, что, до этого, 29 июня оба министра, по отдельности, в таком же формате, провели встречу с сопредседателями минской группы ОБСЕ, в ней стороны обменялись мнениями о текущей ситуации по процессу мирного урегулирования конфликта.

Затем вчера, в ходе видеоконференции глав МИД Армении и Азербайджана, Мнацаканян заявил о недопустимости воинственных и неконструктивных заявлений Азербайджана, отметив, что они наносят ущерб атмосфере мирного процесса и препятствуют выполнению обязательства по подготовке народов к миру.

В свою очередь, Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что к росту воинственной риторики привели провокационные действия Армении.

Также, Мнацаканян напомнил, что необходимо последовательно обеспечить безопасность народа Арцаха, в том числе посредством свободного и безопасного передвижения граждан данного региона.

Говоря о Карабахе, сопредседатели минской группы ОБСЕ подчеркнули важность содействия и поддержания мирной атмосферы, которая благоприятствует к выполнению обязательств двух стран по подготовке мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении обсудили возможность проведения личных встреч и подготовку визита сопредседателей в регион, в зависимости от развития эпидемиологической обстановки.

Сообщается, что в то же время министры и посредники подчеркнули готовность продолжить беседу в дистанционном формате в июле.





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