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Сайт Türkmenmetbugat стал доступен в электронном формате

  • 01.07.2020, 12:19,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Сайт Türkmenmetbugat стал доступен в электронном форматеНа новом туркменском сайте Türkmenmetbugat с 1 июля можно прочитать двадцать одну газету и восемь электронных журналов, издаваемых в Туркменистане. Об этом сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

Отметим, перевод печатных изданий в электронный формат осуществляется по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.

— В настоящее время мировые средства массовой информации придают большое значение развитию цифровых технологий, в том числе электронных изданий. Это важно для оперативного размещения значимой информации в мировом информационном поле, — отметил в одном из своих выступлениях туркменский лидер.

На сайте представлены двадцать три раздела, отражающие политику, экономику, культуру, историю и традиции туркменского народа, а также другие аспекты жизни независимого нейтрального Туркменистана. Среди рубрик — «Нейтралитет», «Спорт», «Экономика», «Культура», «Наследие», «Общество», «хроника», «Литература», «Наука», «Образование», «Туризм», «Семья», «Технологии», «Сотрудничество» и другие.





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