Сайт Türkmenmetbugat стал доступен в электронном формате

На новом туркменском сайте Türkmenmetbugat с 1 июля можно прочитать двадцать одну газету и восемь электронных журналов, издаваемых в Туркменистане. Об этом сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

Отметим, перевод печатных изданий в электронный формат осуществляется по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.

— В настоящее время мировые средства массовой информации придают большое значение развитию цифровых технологий, в том числе электронных изданий. Это важно для оперативного размещения значимой информации в мировом информационном поле, — отметил в одном из своих выступлениях туркменский лидер.

На сайте представлены двадцать три раздела, отражающие политику, экономику, культуру, историю и традиции туркменского народа, а также другие аспекты жизни независимого нейтрального Туркменистана. Среди рубрик — «Нейтралитет», «Спорт», «Экономика», «Культура», «Наследие», «Общество», «хроника», «Литература», «Наука», «Образование», «Туризм», «Семья», «Технологии», «Сотрудничество» и другие.