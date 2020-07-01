Украинские власти намерены превратить таможню в бизнес-сервис

Украинские власти разработали концепцию преобразования таможни. Проект подразумевает переход работы госоргана в режим сервиса, удобного для бизнеса. Вопрос был обсуждён 30 июня на заседании нацсовета реформ. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента

Совещание было проведено под председательством главы государства Владимира Зеленского. Участники собрания отметили, что таможня должна отойти от неудобных бюрократических процедур. Чиновники подчеркнули, что сеть «открытых таможенных пространств» позволит повысить зарплаты сотрудников ведомства, осуществить цифровизацию соответствующей системы.

Глава исполкомитета реформ Михаил Саакашвили отметил, что нововведения превратят таможенное пространство в платный сервис. Было подчёркнуто, что сейчас в Украине очень большое количество ставок таможенных пошлин. Соответствующие реформы унифицирует данный процесс.

Зеленский добавил, что за преобразованиями должен следить специальный менеджер, который будет также отвечать за сроки реализации реформы.

Напомним, что 13 мая глава минфинансов Сергей Марченко представил план мероприятий по повышению эффективности работы таможенной службы. Программа включала повышение госконтроля над соответствующим процессом, привлечение новых кадров.