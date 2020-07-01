В Туркменистане стартовало голосование по поправкам в Конституцию России

Для проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Туркменистана образованы избирательные участки в Ашхабаде и Туркменбаши, которые открылись сегодня 1 июля. Об этом FMG.NEWS сообщили в официальном твиттер-акаунте

Процесс голосования в РФ обеспечивают свыше 96 тыс. участковых избирательных комиссий, сообщила председатель ЦИК России, также она добавила:

– Сегодня наступил основной, самый значимый и ответственный день для всех нас – день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. День сегодня нерабочий, поэтому каждый, кто ещё не успел проголосовать, может прийти в удобное время на избирательный участок и отдать свой голос, – сказала Элла Памфилова.

Важно отметить, что уже в Ашхабаде с 8 утра по туркменскому времени открылся избирательный участок под номером 8287 в консульском отделе российского посольства.

Принять участие в важном голосования для государства, смогут лица проживающие на территории Туркменистана, а также временно находящиеся в стране, которые достигли 18-летие и имеющие при себе паспорт гражданина РФ. Голосование продолжится до 8 вечера.

Отметим, что глава России Владимир Путин сегодня также посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании РАН и принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.