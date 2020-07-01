Инициативная группа кандидата Лукашенко будет принимать просьбы граждан

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 1 июля подписал документ по увеличению диапазона действий, для решения назревших актуальных и насущных дилемм в жизнедеятельности граждан. В подписанном распоряжении разъяснены меры, по решению самых важных для белорусов вопросов, адресованных в инициативную группу кандидата в президенты Александра Лукашенко, при сборе подписей. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства

Направленность комплекса мер многосторонняя. Они распространяются на различные области жизни современного социума. Сюда вошли — строительство, ЖКХ, транспортные вопросы, медицинское обслуживание, трудоустройство, образование и другие сферы.

Здесь же есть пункты, в которых говорится о поручениях президента по возведению жилья для служащих военных структур. Напомним, они были даны ранее, во время выступления президента в Бресте.

Также документом, предписано каждый квартал, сдавать отчётность о его выполнении, и неукоснительном информировании граждан о решениях их актуальных вопросов. Контролировать исполнение распоряжения будет комитет государственного контроля и администрация президента.