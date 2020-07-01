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В Казахстане стартовал глобальный проект «Цифровое образование»

  • 01.07.2020, 16:49,
  • В Мире + Европа
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В Казахстане стартовал глобальный проект «Цифровое образование»Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 30 июня рассмотрел с членами правительства вопросы развития человеческого капитала для цифровой экономики. В частности, премьер распорядился приступить к реализации масштабного территориального проекта «Цифровое образование» по развитию цифровых навыков у населения. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В ходе дистанционного заседания, чиновники доложили правительству, что согласно Индексу человеческого развития республика в 2019 году заняла 50 место из 189 стран. В настоящий момент показатель грамотности населения вырос до 82%. За год в стране дипломы IT-специалистов получают 50 тысяч человек, растёт объём госзаказа по этим профильным специальностям.

Глава правительства, после представленного отчёта, поручил министерству образования и министерству цифрового развития, совместно с акиматами регионов, запустить проект «Цифровое образование». В ходе проведения данной работы, премьер рекомендовал учесть разработку программ повышающих цифровую компетенцию, разумность отталкивания региональных вузов от опыта передовых высших школ.

Непосредственно сам проект «Цифровое образование», включает в себя развитие базовых знаний цифровой сферы, целевую подготовку кадров, междисциплинарное IT-обучение сотрудников других областей. В целом по стране, цифровую грамотность будут повышать более 400 тысяч граждан в год.

Аскар Мамин отметил, что, исключительно все казахстанцы должны быть готовы свободно работать на цифровых платформах, и пользоваться электронными услугами. Премьер подчеркнул, что необходимо отработать унифицированный алгоритм действий для всех регионов, и в течение пяти лет довести уровень грамотности населения до 87%.





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