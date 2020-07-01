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Туркменистан избран заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН

  • 01.07.2020, 20:09,
  • В Мире + Европа
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Туркменистан избран заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООНТуркменистан стал вице-председателем 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций. Решение было принято ООН 29 июня 2020 года. Страна уже в шестой раз занимает соответствующую позицию в работе данной международной структуры. Об этом SNG.Today сообщили 30 июня в ИА «Туркменистан сегодня».

Представители ООН объявили о принятии решения в день рождения лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова. Примечателен тот факт, что в 2020 году исполняется 25 лет со дня признания мировым сообществом статуса постоянного нейтралитета Туркменистана.

Соответствующая сессия будет проведена 15 сентября этого года. В качестве её председателя избран руководитель комитета по внешней политике турецкого парламента Волкан Бозкир.

Ранее Бердымухамедов отмечал, что один из основных векторов деятельности властей Туркменистана — укрепление стратегических связей с ООН. Руководство Организации Объединённых Нацией неоднократно высоко оценивало позицию страны на международной арене. В качестве примера можно привести ряд резолюций, принятых ООН по инициативе Бердымухамедова.

В сентябре 2019 года, по предложению президента Туркменистана, 2021 год был объявлен ООН Международным годом мира и доверия.

Напомним, что Туркменистан был вице-председателем 58-й, 62-й, 64-й и 68-й и 71-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Страна не раз входила в состав следующих структур — ЭКОСОС, исполнительного совета ЮНЕСКО, Европейской экономической комиссии ООН, КНС, ООН-женщины.





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