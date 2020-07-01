В Кокандский суперфосфатный завод Узбекистана МФК и ЕБРР вложат $25 млн

Отметим, что в формате видеоконференцсвязи состоялась церемония подписания кредитных соглашений на общую сумму 25 млн долларов между компанией Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals, МФК и ЕБРР.
Кредитные средства, предоставляемые МФК и ЕБРР, в равных долях, направят на модернизацию АО Кокандский суперфосфатный завод.
Важно отметить, что проект реализуют в два этапа:
В первом этапе наладят производство водорастворимых удобрений для тепличных культур, а объём выпуска суперфосфата увеличат со 100 до 350 тыс. тонн в год.
На втором этапе планируется наладить производство дикальцийфосфата, сульфат калия и серной кислоты.
Сардор Умурзаков от имени правительства Узбекистана выразил благодарность за оказываемую МФК и ЕБРР помощь в реформировании секторов экономики страны.
МФК также окажет консультационную поддержку компании Indorama в разработке и организации систем распределения удобрений и техподдержки фермеров в сфере управления качеством земель.
– Мы и далее планируем оказывать содействие Узбекистану в привлечении частных инвестиций таких компаний как Indorama Corporation, которые способны улучшить деятельность фермеров, создать рабочие места, повысить продовольственную безопасность в стране и в целом улучшить инвестиционный климат в стране, – сказал Джорджина Бейкер.
Добавим, что Кокандский суперфосфатный завод создан в 1935 году. В 2019 году 96 процентов акций завода приобретены компанией Indorama Corporation. Компания является одним из ведущих холдингов в сфере химической промышленности в Азии, имеющих дочерние предприятия и филиалы, в более чем 35 странах мира, в которых работают свыше 40 тыс. человек.