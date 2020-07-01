В Кокандский суперфосфатный завод Узбекистана МФК и ЕБРР вложат $25 млн

Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) окажут финансовую поддержку компании Indorama в модернизации Кокандского суперфосфатного завода. В церемонии подписания кредитных соглашений поучаствовали министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, вице-президент МФК по региону Европы, Латинской Америки и Центральной Азии Джорджина Бейкер, директор департамента ЕБРР по производству и услугам Фредерик Люсент, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори, исполнительный директор компании Indorama Corporation Алок Лохия и другие. Об этом SNG.Today 30 июня сообщили в пресс-службе

Отметим, что в формате видеоконференцсвязи состоялась церемония подписания кредитных соглашений на общую сумму 25 млн долларов между компанией Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals, МФК и ЕБРР.

Кредитные средства, предоставляемые МФК и ЕБРР, в равных долях, направят на модернизацию АО Кокандский суперфосфатный завод.

Важно отметить, что проект реализуют в два этапа:

В первом этапе наладят производство водорастворимых удобрений для тепличных культур, а объём выпуска суперфосфата увеличат со 100 до 350 тыс. тонн в год.

На втором этапе планируется наладить производство дикальцийфосфата, сульфат калия и серной кислоты.

Сардор Умурзаков от имени правительства Узбекистана выразил благодарность за оказываемую МФК и ЕБРР помощь в реформировании секторов экономики страны.

МФК также окажет консультационную поддержку компании Indorama в разработке и организации систем распределения удобрений и техподдержки фермеров в сфере управления качеством земель.

– Мы и далее планируем оказывать содействие Узбекистану в привлечении частных инвестиций таких компаний как Indorama Corporation, которые способны улучшить деятельность фермеров, создать рабочие места, повысить продовольственную безопасность в стране и в целом улучшить инвестиционный климат в стране, – сказал Джорджина Бейкер.

Добавим, что Кокандский суперфосфатный завод создан в 1935 году. В 2019 году 96 процентов акций завода приобретены компанией Indorama Corporation. Компания является одним из ведущих холдингов в сфере химической промышленности в Азии, имеющих дочерние предприятия и филиалы, в более чем 35 странах мира, в которых работают свыше 40 тыс. человек.