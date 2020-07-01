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«Фильм о настоящих мужчинах» - Станислав Зайнилов оценил фильм «Шугалей» и рассказал о второй части

  • 01.07.2020, 21:10,
  • Культура
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
«Фильм о настоящих мужчинах» - Станислав Зайнилов оценил фильм «Шугалей» и рассказал о второй частиМастер спорта по бодибилдингу Станислав Зайнилов прокомментировал предстоящую этой осенью премьеру второй части фильма «Шугалей». Своим мнением он поделился на странице «ВКонтакте».

Зайнилов напомнил, что кинокартина основана на реальных событиях. Фильм повествует о двух российских социологах, Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Мужчины приехали в Ливию для проведения социологического исследования по приглашению триполитанских властей. У них были все необходимые документы для работы в стране.

Однако в процессе они узнали информацию, компрометирующую местное правительство. Это и стало причиной их незаконного задержания. Уже год россиян удерживают в тюрьме, где происходит жестокое обращение с заключенными.

В начале мая вышла первая часть фильма об этой истории и сразу сумела привлечь внимание широкой аудитории. Съемками занималась компания «ТрииксМедиа», она же взялась за производство сиквела, премьера которого планируется осенью. 

«Первая часть фильма была очень сильной, с нетерпением жду выхода второй части. Это фильм о настоящих мужчинах, рекомендую к просмотру», - написал Станислав Зайнилов в соцсети.





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