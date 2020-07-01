«Фильм о настоящих мужчинах» - Станислав Зайнилов оценил фильм «Шугалей» и рассказал о второй части

Мастер спорта по бодибилдингу Станислав Зайнилов прокомментировал предстоящую этой осенью премьеру второй части фильма «Шугалей». Своим мнением он поделился на странице « ВКонтакте ».

Зайнилов напомнил, что кинокартина основана на реальных событиях. Фильм повествует о двух российских социологах, Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Мужчины приехали в Ливию для проведения социологического исследования по приглашению триполитанских властей. У них были все необходимые документы для работы в стране.

Однако в процессе они узнали информацию, компрометирующую местное правительство. Это и стало причиной их незаконного задержания. Уже год россиян удерживают в тюрьме, где происходит жестокое обращение с заключенными.

В начале мая вышла первая часть фильма об этой истории и сразу сумела привлечь внимание широкой аудитории. Съемками занималась компания «ТрииксМедиа», она же взялась за производство сиквела, премьера которого планируется осенью.

«Первая часть фильма была очень сильной, с нетерпением жду выхода второй части. Это фильм о настоящих мужчинах, рекомендую к просмотру», - написал Станислав Зайнилов в соцсети.