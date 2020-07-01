 588 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Семь человек скончались

В Азербайджане выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусом, 346 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.



В Оперативном штабе также сообщили о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 77 612 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 061 человек вылечились, 1348 – скончались, 7 831 – продолжают лечение в больницах особого режима.