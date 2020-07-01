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Идеальная кожа лица в домашних условиях: как этого достичь

  • 01.07.2020, 22:39,
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Поддерживать хорошее состояние кожи трудно. Особенно, когда на улице лето, солнечные лучи способствуют ее старению, воздух пересушивает, а внешние факторы закупоривают поры. Чтобы защитить кожу лица и сделать ее идеальной, придерживайтесь нескольких действенных советов.

Правильный уход за кожей лица – это та привычка, которую должна выработать каждая женщина. Существуют советы и лайфхаки, которые помогут вам в этом. Ютуб-канал Салон красоты собрал рекомендации, которые будут полезны для кожи лица.


Как добиться идеальной кожи лица в домашних условиях



  • Смывайте макияж и другие загрязнения с кожи лица. Для этого используйте специальную мицелярную воду, пенку или лосьон для умывания. Если вдруг они у вас закончились, то иногда можно заменить эти продукты гелем для интимной гигиены, потому что он тоже предназначен для нежной кожи.

  • После умывания вытирайте лицо бумажными полтенцами или салфетками или выделите несколько полотенец из мягкого материала, которые будете чередовать и стирать после каждого использования.

  • Спите на синтетическом постельном белье. Если не можете попрощаться с наволочкой, изготовленной из натуральных материалов, то отдавайте ее в химчистку минимум раз в месяц. Ведь именно эта вещь является накопителем бактерий, которые затем перемещаются на кожу лица. Таким образом даже можно заразиться подкожным клещом, от которого трудно избавиться. Также не спите на животе и головой вниз в подушку, чтобы на утро не иметь эффекта помятого лица и кожных заломов.


Правильний сон
Правильный сон влияет на красоту кожи / Фото Pexels



  • Утром умывайтесь кубиком льда. Он активизирует работу кровеносных сосудов и стимулирует кровообращение, поэтому кожа лица будет выглядеть свежей и здоровой.

  • Храните увлажняющий крем в холодильнике. Каждое утро наносите его на лицо, похлопывая подушечками пальцев.

  • Наносите бальзам для губ заранее. Можно воспользоваться им перед сном. Покройте губы толстым слоем бальзама и ложитесь спать. Они будут вбирать питательные вещества в течение ночи и утром сразу будут готовы к нанесению губной помады.

  • Грязные кисти для макияжа могут быть причиной появления прыщей и разного рода высыпаний. Поэтому не забывайте регулярно их чистить минимум 1 раз в неделю.

  • Умойтесь водой комнатной температуры.


Догляд за шкірою
Как нужно правильно ухаживать за кожей лица / Фото Pexels



  • Пейте с утра теплую воду с лимоном. Такой напиток эффективно очищает организм, выводя все токсины, которые провоцируют недостатки на коже.

  • Проблемную кожу можно лечить морским тоником. Для приготовления этой смеси растворите 3 чайных ложки морской соли в теплой воде. Протирайте жидкостью лицо после каждого умывания. Чтобы сделать процесс удобнее, налейте морской тоник в емкость с дозатором и распыляйте его на лицо. Именно морская соль служит антисептиком для кожи, выравнивает ее тон и борется с сыпью. В самодельный тоник можно добавить несколько капель эфирного масла ромашки или лаванды.






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