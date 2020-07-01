Недостаточно втягивают: Apple отказалась от нескольких игр в Arcade

Как передает The Verge, Apple заплатила пострадавшим студиям за выполнение основных этапов разработки.
Источники утверждают, что Apple объяснила отмену каждого из проектов одной и той же причиной – они хотят видеть новые игры, которые будут заставлять игроков возвращаться в сервис.
В частности, руководитель сервиса Arcade сказал разработчикам, заключившим контракт с Apple, что компания ищет игры с высоким уровнем "вовлеченности". Такой в компании считают многоуровневую головоломку Grindstone, которую создала студия Capybara Games.
При этом в Apple подчеркнули, что они могут сотрудничать с разработчиками в будущем, если они смогут удовлетворить требованиям Apple по "вовлеченности".
И хоть компания согласилась компенсировать расходы разработчикам, некоторые из них уже столкнулись с финансовыми проблемами.
Правда, эти игры они могут выпускать на других платформах, но этого может быть недостаточно для компенсации потерь.