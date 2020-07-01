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Недостаточно втягивают: Apple отказалась от нескольких игр в Arcade

  • 01.07.2020, 22:55,
  • Политика
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В прошлом году компания Apple заявила о запуске собственного стримингового сервиса Apple Arcade. И отбирает игры для проекта очень тщательно. Так, компания уже расторгла несколько контрактов на запуск игр.

Как передает The Verge, Apple заплатила пострадавшим студиям за выполнение основных этапов разработки.


Причина


Источники утверждают, что Apple объяснила отмену каждого из проектов одной и той же причиной – они хотят видеть новые игры, которые будут заставлять игроков возвращаться в сервис.


В частности, руководитель сервиса Arcade сказал разработчикам, заключившим контракт с Apple, что компания ищет игры с высоким уровнем "вовлеченности". Такой в компании считают многоуровневую головоломку Grindstone, которую создала студия Capybara Games.


При этом в Apple подчеркнули, что они могут сотрудничать с разработчиками в будущем, если они смогут удовлетворить требованиям Apple по "вовлеченности".


И хоть компания согласилась компенсировать расходы разработчикам, некоторые из них уже столкнулись с финансовыми проблемами.


Правда, эти игры они могут выпускать на других платформах, но этого может быть недостаточно для компенсации потерь.



Что известно о Apple Arcade?

Это стриминговый игровой сервис компании Apple. Сервис был запущен 19 сентября 2019 года сразу в 150 странах мира, в том числе и в Украине.



В Apple Arcade есть более 100 эксклюзивных игр. Все игры доступны оффлайн. Сервис платный, поэтому в играх отсутствует реклама и встроенные покупки. Есть возможность настроить семейный доступ (до 6 пользователей).





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