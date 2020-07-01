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Торт "Медовик": классический рецепт приготовления

  • 01.07.2020, 23:20,
  • Развлечения » Кухня Мира
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Пошаговое приготовление торта Медовик

Как приготовить торт Медовик / Смачно24


Торт "Медовик" – это невероятно вкусный десерт! К тому же, рецепт приготовления этого десерта неприхотлив – готовится торт быстро из обычных ингредиентов.


Главный ингредиент в рецепте торта – это, безусловно, мед. От того, какой именно мед вы используете, зависит вкус и аромат десерта. Сильнее пахнет мед темного цвета (гречишный или каштановый), но для выпечки можно использовать и светлый мед. В этом случае – торт будет иметь светлый цвет и тонкий аромат меда.


Ингредиенты


для коржей


Мука пшеничная - стакана 4


Сливочное масло - г 200


Мёд - ст. л. 4


Сода - ч. л. 1


Сахар - стакан 1


Яйцо - шт. 3


для сметанного крема


Ванильный сахар - пакетик 1


Мёд - ч. л. 1


Сметана - г 400


Сахарная пудра - г 200


Рецепт приготовления



1


В кастрюле с толстым дном разогрейте мед (4 ст. л), чтобы он приобрел жидкую консистенцию. В это время в глубокой миске смешайте яйца и сахар. Взбейте блендером или миксером до получения белой пены. Примерно 5-7 минут, сахар должен полностью раствориться.


2


В яично-сахарную смесь добавьте сливочное масло комнатной температуры. Опять взбиваем 2-3 минуты.


3


Когда мед закипит, добавьте соду и перемешайте. Смесь должна увеличиться в несколько раз. Медовую смесь снимите с огня и вылейте к яйцам с сахаром и маслом. Аккуратно перемешайте лопаткой (без миксера).


4


В смесь добавьте муку, по пол стакана за раз. Замешайте эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Разделите тесто на 6 частей.


5


Разогрейте духовку до 180 градусов. На бумаге для выпечки раскатайте лепешки. Один корж можете выпечь только для крошек. Выпекайте каждый корж по 5-6 минут до румяности. После того, как вы испекли лепешки – приступайте к крему.


6


Смешайте сметану и сахарную пудру, ванильный сахар и мед (1 ч. л). Взбивайте блендером или миксером на максимальной скорости до получения однородной массы. Крем готов!


7


Для составления торта возьмите лепешку, смажьте ее хорошо кремом. По желанию, основу под нижним коржом тоже можно смазать кремом, чтобы он хорошо пропитался. Таким образом выложите все лепешки. Из одного коржа сделайте крошки и посыпьте ими верх и бока торта.


8


Накройте торт фольгой и оставьте на 2 часа при комнатной температуре и еще на 6-8 часа в холодильнике. Время пропитки зависит от того, насколько густой крем у вас получился.







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