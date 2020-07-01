Торт "Медовик": классический рецепт приготовления

Пошаговое приготовление торта Медовик

Как приготовить торт Медовик / Смачно24

Торт "Медовик" – это невероятно вкусный десерт! К тому же, рецепт приготовления этого десерта неприхотлив – готовится торт быстро из обычных ингредиентов.

Главный ингредиент в рецепте торта – это, безусловно, мед. От того, какой именно мед вы используете, зависит вкус и аромат десерта. Сильнее пахнет мед темного цвета (гречишный или каштановый), но для выпечки можно использовать и светлый мед. В этом случае – торт будет иметь светлый цвет и тонкий аромат меда.

Ингредиенты

для коржей

Мука пшеничная - стакана 4

Сливочное масло - г 200

Мёд - ст. л. 4

Сода - ч. л. 1

Сахар - стакан 1

Яйцо - шт. 3

для сметанного крема

Ванильный сахар - пакетик 1

Мёд - ч. л. 1

Сметана - г 400

Сахарная пудра - г 200

Рецепт приготовления