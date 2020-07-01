Обнаружили, что коронавирус может напрямую инфицировать клетки сердца

Ученые из США установили, что возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 может с легкостью проникать в клетки сердца через сосуды и довольно быстро там размножается.

Специалисты из медицинского центра Седарс-Синай, в районе Беверли-Хиллз, обнаружили, что клетки сердца чувствительны к коронавирусу и дают ему возможность быстро делиться в клетках сердечной мышцы.

Известно, что у многих пациентов с коронавирусом возникают осложнения сердечно-сосудистой системы, учитывая аритмию, сердечную недостаточность и вирусный миокардит. Следовательно, ученые провели эксперименты в культуре клеток, которые они получили из стволовых клеток человека.

Хотя они (осложнения – ред.) могут быть результатом воспаления в организме, наши данные показывают, что SARS-CoV-2 может инфицировать клетки сердца непосредственно,

– заявил один из авторов исследования Клайв Свендсен.

Он заявил, что такое явление, вероятно, может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно отметить, что инфицированные клетки сердца показали изменения в способности сокращаться через 72 часа после заражения,

– добавил еще один автор исследования Арун Шарма.

Также важно, что после того, как SARS-CoV-2 попали в клетки сердца, они изменяют экспрессию генов, которые указывают на активацию врожденных механизмов для очистки от вируса. Кроме того, атака антителами белка ACE2 снижает способность SARS-CoV-2 инфицировать клетки сердца.

Пока что ученые не спешат делать окончательные выводы и стремятся продолжить работу над исследованием, чтобы лучше понять механизмы инфицирования и определить потенциальные стратегии лечения.