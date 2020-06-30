 
  • 20:27 – 588 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Семь человек скончались 
  • 19:50 – Эдмон обрушился с критикой на Ильхама Алиева 
  • 20:47 – Армения начала производство тестов ПЦР для подтверждения Covid-19 
  • 20:27 – 588 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Семь человек скончались 
  • 22:39 – Идеальная кожа лица в домашних условиях: как этого достичь 
  • 23:49 – Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку 

72-летняя Нина Матвиенко энергично пробежалась по пляжу – видео поразило сеть

  • 01.07.2020, 21:04,
  • Развлечения » Шоу бизнес
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Украинская певица Нина Матвиенко даже в 72-летнем возрасте имеет роскошный вид и хорошую спортивную форму. Звезда обожает играть с внучкой Ниной и проводит время активно. Она энергично пробежалась по пляжу с распущенными волосами, чем удивила сеть.

Талантливая Нина Матвиенко отправилась на отдых к Черному морю вместе с дочерью Тоней, зятем Арсеном Мирзояном и 4-летней внучкой Ниной. На личной странице в инстаграме певица, которая продолжила музыкальную карьеру матери, показала, как звезда доганяет оживленную внучку на пляже в Коблево.


Видео Тоня сняла во время живописного заката у моря. Крошка Нина весело ловила волны на песчаном пляже, а знаменитая бабушка попыталась догнать жизнерадостную девочку. Она подняла подол длинного белого сарафана и пробежалась на камеру. Народная артистка Украины оставила длинные пышные волосы распущенными и они игриво развевались в такт ее движениям.


Мама молодеет возле Нинусика,
– написала Тоня.







Реакция сети


Поклонники Тони Матвиенко были потрясены также активностью 72-летней артистки. Ранее она признавалась, что воспитание внучки Нины дарит ей жизненные силы и заставляет забывать о своем почтенном возрасте.


В комментариях пользователи сети засыпали звездную семью комплиментами и отметили безупречный вид певицы: "Мама будто девушка с распущенными волосами", "Младшая задает бабушке темп! С внуками наши бабушки молодеют", "Берегите вашу матушку, такое богатство никто не заменит".






  •   Просмотров Сегодня: 21


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Ольга Сумская показала, как выглядела в детстве: архивные фото
    » Оля Цибульская засветила пышный бюст на пляже: соблазнительное фото
    » Нина Агдал встречается с сыном Кристи Бринкли
    » Индийская дамочка очень неудачно пробежалась по углям
    » ОЛЬГА СЕРЯБКИНА ИЗ ГРУППЫ SEREBRO ПОКАЗАЛА СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НА ПЛЯЖЕ БАЛИ (ФОТО)
    » На пляже в Австралии образовался провал размером с футбольное поле. ВИДЕО
    » Джессика Альба показала стройную фигуру на пляже Мексики
    » Матвиенко напомнила Варшаве о борьбе украинских националистов с поляками
    » Продавцы супермаркета в Подмосковье напали на мать с ребенком
    » Матвиенко: нам не нужны подачки и одолжения от ПАСЕ
    » 61-летняя Любовь Успенская пользуется успехом на пляже (фото)
    » Нина Сублати признана лучшей певицей по версии премии «Золотая волна»
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Торт "Медовик": классический рецепт приготовления

    • 23:20
    • 21
    • 0

    Почему женщины изменяют: психолог назвал три главные причины

    • 23:03
    • 21
    • 0

    Недостаточно втягивают: Apple отказалась от нескольких игр в Arcade

    • 22:55
    • 20
    • 0

    Идеальная кожа лица в домашних условиях: как этого достичь

    • 22:39
    • 23
    • 0

    «Фильм о настоящих мужчинах» - Станислав Зайнилов оценил фильм «Шугалей» и рассказал о второй части

    • 21:10
    • 21
    • 0

    72-летняя Нина Матвиенко энергично пробежалась по пляжу – видео поразило сеть

    • 21:04
    • 24
    • 0

    588 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Семь человек скончались

    • 20:27
    • 27
    • 0

    Туркменистан избран заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН

    • 20:09
    • 21
    • 0

    Инициативная группа кандидата Лукашенко будет принимать просьбы граждан

    • 19:10
    • 29
    • 0

    В Казахстане стартовал глобальный проект «Цифровое образование»

    • 16:49
    • 37
    • 0

    В Туркменистане стартовало голосование по поправкам в Конституцию России

    • 16:12
    • 29
    • 0

    В Кокандский суперфосфатный завод Узбекистана МФК и ЕБРР вложат $25 млн

    • 15:02
    • 25
    • 0

    Украинские власти намерены превратить таможню в бизнес-сервис

    • 13:51
    • 48
    • 0

    Сайт Türkmenmetbugat стал доступен в электронном формате

    • 12:19
    • 44
    • 0

    В Душанбе расширили меры по борьбе с бродяжничеством среди подростков

    • 10:06
    • 40
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58813
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54564
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48568
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44333
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 42220
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38132
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36658
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34558
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32593
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31388
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25238
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23912
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23908
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23448
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21832
    • 0

    Почему женщины изменяют: психолог назвал три главные причины

    • 23:03
    • 21
    • 0

    72-летняя Нина Матвиенко энергично пробежалась по пляжу – видео поразило сеть

    • 21:04
    • 24
    • 0

    Торт "Медовик": классический рецепт приготовления

    • 23:20
    • 21
    • 0

    Недостаточно втягивают: Apple отказалась от нескольких игр в Arcade

    • 22:55
    • 20
    • 0

    Идеальная кожа лица в домашних условиях: как этого достичь

    • 22:39
    • 23
    • 0

    588 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Семь человек скончались

    • 20:27
    • 27
    • 0

    «Фильм о настоящих мужчинах» - Станислав Зайнилов оценил фильм «Шугалей» и рассказал о второй части

    • 21:10
    • 21
    • 0

    В Кокандский суперфосфатный завод Узбекистана МФК и ЕБРР вложат $25 млн

    • 15:02
    • 25
    • 0

    Туркменистан избран заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН

    • 20:09
    • 21
    • 0

    В Казахстане стартовал глобальный проект «Цифровое образование»

    • 16:49
    • 37
    • 0

    Инициативная группа кандидата Лукашенко будет принимать просьбы граждан

    • 19:10
    • 29
    • 0

    В Туркменистане стартовало голосование по поправкам в Конституцию России

    • 16:12
    • 29
    • 0

    Украинские власти намерены превратить таможню в бизнес-сервис

    • 13:51
    • 48
    • 0

    Сайт Türkmenmetbugat стал доступен в электронном формате

    • 12:19
    • 44
    • 0

    Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров обсудили ситуацию вокруг Карабаха

    • 09:20
    • 40
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА