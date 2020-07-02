Туркменские войска получат передовую военную технику

Войска Туркменистана получат в пользование новую передовую военную технику. Соответствующие инструкции были даны 1 июля лидером страны Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках заседания государственного совета безопасности. Об этом SNG.Today сообщили в ИА «Туркменистан сегодня»

Глава государства, который также является верховным главнокомандующим войск, отметил, что военная доктрина Туркменистана носит лишь оборонительный характер. В связи с этим он подчеркнул важность оснащения всех родов войск современной техникой.

По словам Бердымухамедова, совершенствование материально-технической базы военных формирований должно быть в центре внимания министерства обороны. Сопутствующие инструкции были даны главе ведомства Бегенчу Гундогдыеву.

Министр также доложил президенту об итогах работы госоргана за первые 5 месяцев 2020 года. Он сообщил лидеру страны об окончании весенней призывной кампании. Бердымухамедов, в свою очередь, акцентировал внимание на важности усиления кадрового потенциала ВС страны.

В заседании также принял участие глава МВД Мамметхан Чакыев. Бердымухамедов поручил министру заняться модернизацией материально-технической базы правоохранительных органов.