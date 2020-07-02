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В Таджикистане вылечились 77% граждан, инфицированных коронавирусом

  • 02.07.2020, 12:27,
  • В Мире + Европа
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В Таджикистане вылечились 77% граждан, инфицированных коронавирусомВ Республике Таджикистан от новой коронавирусной инфекции удалось вылечить 77% соответствующих пациентов. На данный момент в стране было зарегистрировано 6005 случаев заражения. Об этом SNG.Today сообщили 1 июля в пресс-службе минздрава.

В госоргане подчеркнули, что общее число вылечившихся граждан составляет 4627 человек. По состоянию на 1 июля, под наблюдением врачей в таджикских больницах находились 248 пациентов. От тяжёлой формы заболевания погибли 52 гражданина.

На данный момент правительство РТ предпринимает необходимые меры по минимизации активности нового штампа коронавируса в государстве. В этих целях выделяются дополнительные средства из госбюджета.

В минздрве отметили, что для борьбы с пандемией было мобилизовано около 7500 врачей и 25 000 средних медработников в 85 больницах. Для оказания первичной медико-санитарной помощи в стране задействовано 31 600 медработников разной квалификации.

Напомним, что в правительстве Таджикистана 30 апреля заявили о первых 15 случаях заражения новым коронавирусом. Соответствующие инфицированные были обнаружены в Душанбе и Согдийской области. На тот момент 10 937 человек, включая иностранных граждан, находились на карантине в инфекционных больницах.





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