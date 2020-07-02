Туркменские агропроизводители завершат сдачу плодоовощной продукции

Производственными объединениями «Миве» – велаятскими отделениями Управления пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана продолжается приём выращенного отечественными агропроизводителями картофеля и лука. Об этом 2 июля сообщило издание «Нейтральный Туркменистан».

Уборка урожая была начата в июне и продолжится до середины июля. В 2020 году они составляют 2500 гектаров.

— Часть собранного урожая сразу идёт в розничную продажу. Другая часть отправляется на объекты ряда министерств, в том числе образования, здравоохранения и медицинской промышленности, силовых ведомств, то есть в финансируемые государством учреждения — детские сады, школы, военные части, которые получают сейчас полезный корнеплод отечественного производства нынешнего урожая. Остальное закладывается на хранение, — рассказали в Управлении пищевой промышленности агроэкологического ведомства.

Добавим, согласно январскому постановлению президента Гурбангулы Бердымухамедова, под картофель отведено 11100 гектаров, с которых планируется получить 155400 тонн урожая. Под лук предоставлено 3800 га, с которых ожидается урожай в объёме 95000 тонн.