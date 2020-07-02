Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян поучаствовал во встрече с Европейским комиссаром по вопросам добрососедства и расширения ЕС Оливером Вархели, которая состоялась в формате видеоконференции. Также, на мероприятии участвовали министры иностранных дел Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины. Об этом SNG.Today 1 июля сообщили в пресс-службе

В своём выступлении, Мнацаканян напомнил о пяти долгосрочных целях Восточного партнёрства, также, он подчеркнул, что все эти цели, совпадают с приоритетами правительства Армении.

– Восточное партнёрство было и остаётся очень важной платформой для консолидации и укрепления национальных усилий с ЕС, – сказал Зограб Мнацаканян.

Он имел в виду, что Евросоюз продолжает оставаться очень важным партнёром для Армении во всех сферах.

Однако, армянский дипломат добавил, что фрагментация и сегрегация могут привести к краху Восточного партнёрства, а затем и его концу.

– Я думаю, что ни одна из сторон не захочет этого, – подчеркнул Мнацаканян.

Говоря о сотрудничестве с ЕС, глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что 1 июля вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз и реадмиссия между Беларусью и ЕС.

Более того, грузинский дипломат Давид Залкалиани поблагодарил Евросоюз за то, что Грузию включили в число 15 безопасных стран, с которыми ЕС будет снимать ограничения, связанные с эпидемией.

По словам комиссара Евросоюза, все обсужденные цели сотрудничества со странами-партнёрами ЕС должны быть одобрены на следующем саммите, который пройдёт в начале 2021 года.

Добавим, что соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, Белоруссия и Европейский союз подписали 8 января этого года в Брюсселе. Затем документ был ратифицирован парламентами стран.