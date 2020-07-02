В Украине повысят минимальную зарплату и соцвыплаты

Украинское правительство по инициативе президента Владимира Зеленского повысит размер минимальной заработной платы и социальных выплат. Заявление было сделано 1 июля главой минсоцполитики Мариной Лазебной. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе кабмина

Минимальная заработная плата будет увеличена до 187,35 доллара (5 тыс. гривен) с 1 сентября 2020 года. С начала 2021 года объём данных финсредств составит 224,82 доллара (6 тыс. гривен). Начиная с 1 июля следующего года минимальная зарплата будет составлять 243,56 доллара (6,5 тыс. гривен).

Лазебная также отметила, что прожиточный минимум в Украине был увеличен на 4,5%. В связи с этим были повышены и социальные выплаты. Минимальные пенсии с 1 июля выросли с 61,38 доллара (1638 гривен) до 64,15 доллара (1712 гривен). С 1 декабря данные соцвыплаты будут составлять 66,28 доллара (1769 гривен).

Кроме того, вырос размер надбавок к пенсиям, доплат к зарплатам шахтёров, выплат для лиц с инвалидностью. Начиная с 1 июля этого года пособия для детей из бедных семей будут увеличены на 45%.

Напомним, что с апреля 10 миллионов пенсионеров в Украине стали получать дополнительно по 1000 гривен поверх стандартных соцпособий.