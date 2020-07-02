Ударные силы Армении могут уничтожить все цели в Азербайджане, а 2/3 этой страны останется под водой

Баку через 3 дня после нанесения удара армянскими ракетами по Мингечаурской плотине | Выживщих не будет!!! (ПЕРСПЕКТИВА)

Бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян дал интервью Factor.am, которое ниже представляем вниманию читателя:



-Г-н Арутюнян, особенно в последние месяцы, Азербайджан стал агрессивным. Министр обороны заявил, что «армия укрепляется для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и возвращения оккупированных территорий», добавив, что в ближайшее время будет создана благоприятная международная ситуация. По Вашему мнению, на чем основывается эта надежда, есть ли вероятность возобновления военных действий или это очередная ложь?



-Нам нужно оценить военно-политическую ситуацию, чтобы это понять. Во-первых, война не окончена, у нас есть соглашение о прекращении огня, но война еще не окончена. У нас нет большого политического соглашения о мире, азербайджанские войска находятся на линии прямого контакта, расстояние настолько мало, что нужно очень мало времени, чтобы принять решение и начать войну. Война еще не окончена, мы должны понимать и жить с этой мыслью и оценкой. Что касается возможности возобновления войны, мы должны оценивать, что такая возможность есть, я считаю, что она не мала. Почему? Потому что предварительные условия, о которых говорил их министр, он сказал как продолжение речи Ильхама Алиева, в которой он сделал примечательное заявление о том, что они будут ждать соответствующих условий, когда они будут, мы начнем войну. Самый важный вывод, что эти условия не существуют сегодня.

Ракетные Войска Республики Арцах



– После видеоконференции Мамедъярова-Мнацаканяна Минская группа ОБСЕ опубликовала заявление о том, что военного решения конфликта не существует, и что недавние провокационные заявления, риторика и возможные шаги по изменению ситуации могут нарушить процесс урегулирования. Как понять этот акцент сопредседателей?



– Война не в интересах сопредседателей. Существуют различные факторы, и это заявление следует рассматривать в контексте того, что ни Соединенные Штаты, ни Франция, ни Россия не хотят войны в этом регионе в данный период. Много раз говорили, почему они не делают целенаправленного заявления. Очевидно, что это заявление относится к Азербайджану, но они являются посредниками и должны поддерживать связи с Азербайджаном. В то же время из контекста ясно, кому адресовано заявление. Почему? Поскольку – Война не в интересах сопредседателей. Существуют различные факторы, и это заявление следует рассматривать в контексте того, что ни Соединенные Штаты, ни Франция, ни Россия не хотят войны в этом регионе в данный период. Много раз говорили, почему они не делают целенаправленного заявления. Очевидно, что это заявление относится к Азербайджану, но они являются посредниками и должны поддерживать связи с Азербайджаном. В то же время из контекста ясно, кому адресовано заявление. Почему? Поскольку Армения Карабах не заинтересованы в возобновлении войны, не так ли? Армянские стороны решили карабахскую проблему, и здесь не может быть речи о том, что мы начнем войну. Другое дело, что мы должны очень четко и жестко отвечать им, чтобы они не чувствовали слабость и не продолжали. Какова стратегия Азербайджана сегодня? Оказать военное давление на армянскую сторону, будь то армяно-азербайджанская граница или карабахско-азербайджанская граница, создать атмосферу страха, оказать давление на глав государств и политическую элиту, чтобы мы пошли на уступки.



-Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сказал: «У нас есть все шансы победить врага. У азербайджанской армии есть ракеты «Лора»и системы «Полонез», которые поражают цели на расстоянии нескольких сотен километров». Гасанов говорит, что у них самая сильная противовоздушная оборона в регионе. Господин Арутюнян, что противопотавляют этому Армения и Арцах?



– Здесь есть оценка, которая называется военно-политическим балансом. Если он будет нарушен в пользу Азербайджана, они начнут войну, о которой говорит Алиев. У Азербайджана есть преимущество какого-то оружия. Он также имел преимущество во время войны 1994 года, преимущество танков было в четыре раза, бронетехники шесть раз, противовоздушной обороны восемь раз, боеприпасов двадцать пять, у них было 60 самолетов, у нас их не было. Но в этих условиях они проиграли. Теперь да, есть оружие, с которым у них есть преимущество. Они должны атаковать, наша задача – защищаться и контратаковать. Возможно, мы, увидев, что они атакуют, сделаем это, чтобы уничтожить их ударные группы. У нас сильная противовоздушная оборона. Он говорил об авиации, но у них нет того преимущества, чтобы выигрывать. У нас есть системы, не говоря уже о "Искандер”, ракетная система СКАД, которая делает все цели в Азербайджане доступными. И здесь я процитирую выступление генерала Льва Рохлина в Государственной Думе России, когда он сказал, что если армянская сторона использует комплекс СКАД, взяв Мингечаурское водохранилище в качестве цели, две трети Азербайджана окажутся под водой. Об этом говорит генерал, имеющий боевой опыт и известный в России. – Здесь есть оценка, которая называется военно-политическим балансом. Если он будет нарушен в пользу Азербайджана, они начнут войну, о которой говорит Алиев. У Азербайджана есть преимущество какого-то оружия. Он также имел преимущество во время войны 1994 года, преимущество танков было в четыре раза, бронетехники шесть раз, противовоздушной обороны восемь раз, боеприпасов двадцать пять, у них было 60 самолетов, у нас их не было. Но в этих условиях они проиграли. Теперь да, есть оружие, с которым у них есть преимущество. Они должны атаковать, наша задача – защищаться и контратаковать. Возможно, мы, увидев, что они атакуют, сделаем это, чтобы уничтожить их ударные группы. У нас сильная противовоздушная оборона. Он говорил об авиации, но у них нет того преимущества, чтобы выигрывать. У нас есть системы, не говоря уже о "Искандер”, ракетная система СКАД, которая делает все цели в Азербайджане доступными. И здесь я процитирую выступление генерала Льва Рохлина в Государственной Думе России, когда он сказал, что если армянская сторона использует комплекс СКАД, взяв Мингечаурское водохранилище в качестве цели, две трети Азербайджана окажутся под водой. Об этом говорит генерал, имеющий боевой опыт и известный в России. Азербайджан не ценит такие вещи. Нам доступны Баку , весь нефтяной комплекс, наши ударные силы способны разрушить экономический потенциал Азербайджана, который сконцентрирован в трех городах: Баку , Сумгаите, Кировабаде.



– Отвечая на тезис министра обороны РА Давида Тонояна «Новая война, новые территории», Гасанов говорит, что у Армении нет такой возможности, это очередной политический пиар? Каковы возможности армянской армии? В целом, как вы оцениваете этот тезис министра?



– Нам не нужно говорить об этом как об оценке будущего, мы это доказали в жизни. Война показала это. Скажем, Гасанов говорит, что мы можем захватить

– Нам не нужно говорить об этом как об оценке будущего, мы это доказали в жизни. Война показала это. Скажем, Гасанов говорит, что мы можем захватить Карабах за короткое время, они могут уничтожить, я не знаю, что… Это лишь разговоры с их стороны, и факт – с нашей. Они говорят, 25% территорий Азербайджана оккупированы, пусть он это запомнит и оценит ситуацию. Они не возобновляют войну, потому что понимают, что у них ничего не получится, у них нет такой возможности. Мы должны развивать экономику, чтобы иметь соответствующие средства для укрепления и усиления армии, и тогда, если баланс изменится, это может стать реальностью. По сей день нам удается сохранять баланс.



