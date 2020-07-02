Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашиняна направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Армении. В послании в частности говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович, Поздравляю Вас с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.

Это событие, несомненно, имело принципиально важное значение для дальнейшего укрепления российской государственности. Уверен, что изменения в Основном законе страны, одобренные преобладающим большинством российского общества, создают условия, способствующие дальнейшему прогрессу страны и ее социально-экономическому развитию.



Желаю Вам и братскому народу Российской Федерации мира, процветания и благополучия».



