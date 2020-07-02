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Никол Пашинян показал, что союз с Россией – приоритет для Армении | Президент Ассоциации политологов Армении

Никол Пашинян показал, что союз с Россией – приоритет для Армении
 
Президент Ассоциации политологов Армении доктор политических наук Амаяк Ованнисян в беседе с культурным центром Hayasa ответил на ряд вопросов о сути и целях "бархатной революции” 2018 года в Армении, роли Никола Пашиняна и последствиях крушения Советского союза.
Комментируя мнения некоторых представителей российского истеблишмента о том, что революция в Армении носит прозападный характер и является очередной цветной революцией, Ованнисян отметил, что стремление упрощать проблемы, примитивизировать их и сводить к каким-то заранее заготовленным оценкам – это та, черта отношения к ситуации в постсоветских странах, которая представлена в оценках и выступлениях многих российских аналитиков, и представляет большую опасность, т.к. всякое упрощение всегда чревато не только недопониманием, но и опасностью полного искажения реального положения вещей.
Политолог подчеркнул, что воспринял распад Советского Союза как личную драму. Он считал, что СССР – это уникальная страна, и рушить ее – значит совершить величайшее преступление в истории человечества. За этим могли последовать новые репрессии, кровопролитие. Он в 90-е гг. выступал в данном вопросе с консервативных позиций, в частности, ратовал за возвращение Праздника Победы в реестр национальных праздников Армении. Но даже с такими взглядами Ованнисян поддержал революцию в Армении, не потому, что это был какой-то "майдан”, какая-та цветная революция, а потому, что это была попытка поставить на место тех, кто разрушил и разграбил наследие советской Армении – промышленность, экономику, научный потенциал, культуру. За 30 лет ничего из этого не осталось. Сегодня основное требование нашего народа, –  чтобы ни один президент из трех не ушел от ответственности за эти преступления. И хотя молодая когорта, пришедшая после революции к власти, совершает ошибки, так бывает всегда, при каждой революции. Но народ вышел на улицы не для того, чтобы привести к власти определенные силы.

Пашинян показал, что его геополитические взгляды не находятся в плоскости увода Армении из сферы общих политических интересов с Россией. Более того, с точки зрения геополитики, это – находка, когда человек, всегда придерживающийся демократических взглядов, при приходе к власти заявляет, что союзнические отношения с РФ являются приоритетными. Это доказывает, что любой политик, каких бы преференций он не придерживался, ни на йоту не сможет и не захочет поставить под удар общее наследие армяно-российских отношений. Однако старые власти Армении пытаются всячески представить революцию как антироссийскую и прозападную акцию.
Со всеми этими и многими другими оценками можно ознакомиться в полной версии интервью по следующей ссылке:
 


  Источник:FMG NEWS

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