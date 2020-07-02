 ПРЕЗИДЕНТ АРМЕНИИ ЗАДЕЙСТВУЕТ СВОИ СВЯЗИ В ЗАЛИВЕ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ АРМЯНСКОМУ ЭКСПОРТУ

Президент Армении Армен Саркисян готов помочь армянскому экспорту своими давними связями в странах Залива. Об этом президент заявил на встрече с представителями компаний цепочки пищевой промышленности: сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и общепита.



Он отметил важность совместных решений в сложной обстановке, требующей сохранения не только бизнеса, но и рабочих мест.



"В средне- и долгосрочной перспективе люди будут уделять больше внимания здравоохранению. Естественно, инвестиции сюда вырастут. Но очень важными будут и задачи продовольственной безопасности. В этом смысле вы – одна из опор экономики", - отметил президент, обращаясь к бизнесменам.



В этой обстановке нужно искать новые рынки сбыта, подчеркнул он. Прекрасно, что на российском рынке у армянской продукции есть особое место. Но вдобавок к российскому, нужно искать и другие рынки.



А поскольку по объемам продукции Армении конкурировать сложно, нужно экспортировать как можно более качественные товары, добавил президент.



"Достаточно поехать в села – и в Армении, и в Арцахе – чтобы увидеть, какой есть огромный потенциал для обработки земли. Горы могут стать для сельского хозяйства выгоднее, чем рудники. Например, если экспортировать в год миллион голов овец – это огромный доход. Рынок сбыта есть – это соседний Иран и другие страны, до Персидского залива", - добавил президент.



В продвижении своей продукции бизнесмены могут рассчитывать на его поддержку, добавил президент. Так вышло, что руководители стран Залива – его давние друзья, напомнил он.



"Используйте институт президента в интересах своих и государства. Попытайтесь использовать эту небольшую, но, быть может, ценную возможность", - добавил президент.



Напомним, сотрудникам предприятий обслуживания, пострадавших от кризиса, правительство выделило единовременную поддержку в размере от минимальной зарплаты до ее двукратного размера. Предприятия численностью до 50 человек получили гранты на выплату до 20% зарплатного фонда. Кроме того, бизнес получил возможность льготных кредитов с государственными субсидиями.



Отметим, Армен Саркисян долгое время работал главным советником в ряде крупных международных компаний, включая British Petroleum, Merrill Lynch-Bank of America Alcatel, Lucent, Telefonicaи другие. И здесь, и на государственной и дипломатической службе, он приобрел множество связей на высшем уровне.



