Войны памяти, двойные стандарты Азербайджана и реабилитация фашизма

Историческая память очень важное для общества явление, но она относится не только к отдельным народам, особенно, если раньше они жили в оной большой стране. Сейчас общая для всех историческая память и заданные идеологические интерпретации советского периода ушли в прошлое

В течении всего периода существования Республики Азербайджан насаждение армянофобии, в принципе идентичной расизму, является по мнению автора основой азербайджанской внутренней политики. Мы россияне видим проявления этой по сути информационной войны, в том числе и в отношении наших граждан, которых, если у них хоть не много похожая на армянскую фамилия, в грубой и дискриминационной форме просто не пускают в Азербайджан.

Важнейшим элементом информационной войны Азербайджана против Армении являются манипуляции с исторической памятью и попытка навязать своё видение определённых исторических событий.

Практически накануне Дня Великой победы 9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора «ТАСС» Михаилу Гусману в очередной раз попытался пропагандировать расизм и антиармянские тезисы посредством распространения по меньшей мере однобокой информации.

Материал по своему содержанию, как в плане ответов, так и вопросов, носит односторонний характер и представляет собою искажение фактов, явно нацеленное на создание позитивного имиджа Азербайджана и формирование в противовес этому крайне негативного образа Армении и армян. В интервью заметны интересные умолчания и передержки, хотя зададим вопрос, о какой интересно объективности и журналистской беспристрастности можно ожидать от кавалера трёх орденов Азербайджана, который берёт интервью у Президента Азербайджана, причём по тематике, которая затрагивает Армению?

Прежде всего, следует отметить, что проводивший интервью первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман, уже в первом вопросе сообщает мифическую информацию, что якобы «123 азербайджанца удостоились звания Героя Советского Союза». Однако если посмотреть на это вопрос без пропагандистских мифов, то цифра будет 43 Героя Советского Союза, которые указываются как азербайджанцы. Это что, невежество или пропаганда?

Для интересующихся этот вопрос может быть ещё уточнён. Если речь идёт о Героях Советского Союза уроженцах территорий, которые составляют или на которые претендует современный Азербайджан, то их большинство были представителями проживающих на территории современного Азербайджана коренных народов и различных этнических меньшинств. Так, единственный дважды герой Ази Асланов – талыш по национальности, другая часть – курды и лезгины. У армян было 90 Героев Советского Союза, но вопрос не в этом. Ветераны Великой Отечественной Войны, как Герои Советского Союза, так и воины, которые просто честно выполняли свой долг и не удостоились такого звания, все они заслуживают безусловный почёт и светлую память здесь дело не в национальности. Все они были братьями по оружию и сражались против фашизма.





Нельзя не обратить внимание на присутствующие в интервью двойные стандарты. Так например, Глава Азербайджана критикует «акты вандализма по отношению к памятникам Второй мировой войны в некоторых странах». Но при этом «скромно» умалчивает, сколько памятников, посвященных этим героям Великой Отечественной Войны, было уничтожено именно на территории современного Азербайджана. «Вина» тех, чьи памятники были уничтожены в Азербайджане, только в том, что они армяне. По отношению к памяти истории советского периода отношение руководства Азербайджана ничем не отличается в лучшую сторону от того отношения к памятникам советского периода, которое мы видим на Украине после произошедшего государственного переворота в 2014 г., в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии. Если нас россиян возмущает отношение к памяти советских воинов освободителей в этих государствах, то не меньше должны возмущать и действия Азербайджана.





В частности, ещё в 1988 году в Кировабаде (ныне Гянджа) был демонтирован и разрушен бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана Христофоровича Баграмяна. На территории села Чардахлу, откуда родом были двое маршалов – И.Х. Баграмян и Амазасп Бабаджанян, был разрушен отчий до Баграмяна, превращенный ранее в музей, а бюст самого маршала был демонтирован и заменен на памятник азербайджанскому ашугу. В этом армянском селе Арцаха азербайджанцами было уничтожено абсолютно всё что, напоминало двух маршалов, десятков генералов и других высокопоставленных военных.





В 1988 году в Шуши азербайджанцами был разрушен также памятник дважды Герою Советского Союза, летчику Нельсону Степаняну. Такая же участь постигла многие другие памятники на территории современного Азербайджана, которые заключали в себе общую память о ВОВ и были так или иначе связаны с армянами. Действующая азербайджанская власть не только не критикует подобный вандализм, но и продолжает искажать историю через учебники и СМИ.

Трудно отделаться от мысли что интервью, которое вёл М. Гусман задумывалось для того что бы снова сделать очередной информационный вброс по поводу «армянского фашизма». Журналистская этика предполагает принцип всестороннего исследования темы со всех ракурсов. Однако Гусман формулирует также 4-й вопрос таким образом, что он предполагается однобокий ответ: «А в некоторых странах даже ставят памятники или мемориальные доски фашистским коллаборационистам или даже просто деятелям фашистского режима. Как вы относитесь к этой ситуации?»

С учетом позиции президента Азербайджана, а также спекуляций на эту тему, не сложно догадаться, что вопрос задается с явным умыслом способствовать представлению азербайджанских пропагандистских тезисов о Гарегине Нжде. Данное обстоятельство можно охарактеризовать как преднамеренный пропагандистский ход, нацеленный на озвучивание заранее заготовленных месседжей.

Как и ожидалось, И. Алиев в своем ответе обращается к персоне Гарегина Нжде и установленному в его честь в Ереване памятнику. Факт того, что это не дань общей памяти о ВОВ и Победе, а очередная волна антиармянской пропаганды, подтверждается еще одним обстоятельством: президент Алиев никак не упоминает воевавший в составе Вермахта азербайджанский легион и азербайджанских деятелей. В отношении Гарегина Нжде нет документальных свидетельств о сотрудничестве с гитлеровцами. Хотя очень хорошо известен весь комплекс архивных документов как германской, так и советской стороны. Обвинение строилось на слухах и невнятных показаниях «свидетелей», что прекрасно видно даже в характере обвинительного заключения по делу Гарегина Нжде. По казалось бы ключевому вопросу о сотрудничестве с гитлеровцами, как раз ничего внятного и не говорится. Хотя по тем «деятелям», которые реально сотрудничали с гитлеровцами, осталось огромное количество документальных свидетельств и они хорошо известны. По личному мнению автора статьи, тематика, связанная с Гарегином Нжде, искусственно вбрасывается в российское информационное пространство с целями ведения в России антиармянской пропаганды и оказания влияния на российскую внешнюю и внутреннюю политику в целях выгодных Азербайджану. Достаточно посмотреть на тех авторов, которые раскручивают данную тему в российском информационном пространства, и обратить внимание на их чрезмерно тёплые отношения с Азербайджаном, в частности марковы, михайловы, кузнецовы, коротченко и т.п.





По азербайджанским политическим «деятелям» сотрудничавшим с Третьим Рейхом конкретных документальных свидетельств исходящих именно от германских структур известно много.





Говоря о современных информационных компаниях, необходимо отметить, что главу азербайджанского легиона азербайджанский официоз упоминает с большой теплотой. В статье провластного азербайджанского издания издания «Взгляд» от 2013г. Абдуррахман Фаталибейли-Дуденгинский указывается в числе «вынужденных расстаться с родиной известных азербайджанских эмигрантов». До 2014 года существовал даже посвященный ему сайт на азербайджанском языке. Абдуррахман Фаталибейли был офицером Красной армии, который, оказавшись в плену, начал служить интересам нацистского государства, воюя против Красной Армии до самого конца ВОВ.

Как отмечается в широко цитируемых на азербайджанских ресурсах материалах, попавшего в плен Абдуррахмана Фаталибейли завербовал лично Мамед Эмин Расулзаде – один из руководителей Первой Азербайджанской Республики.





Азербайджанская сторона, конечно, может продолжать утверждать, что М. Расулзаде в 1942г. прекратил явное сотрудничество с нацистской Германией, осознав, что те не намерены давать независимость Азербайджану. Однако факт остается фактом: в составе Вермахта азербайджанский комитет, а впоследствии легион были сформированы именно стараниями М. Расулзаде.





После окончания Второй мировой войны М. Расулзаде и А. Фаталибейли организовали транспортировку многочисленных военнослужащих азербайджанского легиона в Турцию. Тем самым они позволили азербайджанским «легионерам», воевавшим против подразделений советских войск и мирного населения СССР, в августе 1944г. подавившим восстание в Варшаве, а также совершившим другие преступления против человечества, уйти от справедливого правосудия.

Президент Азербайджана, безусловно, забыл упомянуть, что именно его указом в 2017 году, в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой Азербайджанской Демократической Республики, были выделены средства на фильм о «героических деяниях» А. Фаталибейли. В главной роли – воевавшие под командованием А. Фаталибейли легионеры, которые восхваляют нацистский режим. В фильме также с гордостью подчеркивается, что А. Гитлер с недоверием относился ко всем легионам, кроме азербайджанского. Заседание лишь азербайджанского комитета было заснято и показано в ходе агитационной передачи нацистской Германии «Немецкое еженедельное обозрение» (Die Deutsche Wochenschau). В этой же картине с гордостью отмечается, что за «храбрую борьбу» с советскими войсками нацистское командование отводило азербайджанскому легиону особое место и заявляло, что они «заслужили шанс воевать рядом с немецкими силами».

Согласно по указу президента Азербайджана, в 2013-ом году в стране были проведены мероприятия, приуроченные к 130-летию М. Расулзаде. Были выпущены посвященные ему почтовые марки, в нескольких местах установлены его памятники. Если в этом случае в Азербайджане могут сослаться на то, что М. Расулзаде внес значительный вклад в создание азербайджанского государства, то с А. Фаталибейли, о котором сняли фильм по заказу президентской администрации, все иначе, поскольку его единственная «заслуга» – это командование нацистским легионом.





А. Фаталибейли родился в 1908 году, в годы Первой Азербайджанской Республики ему было всего 10 лет. На сайте библиотеки президента Азербайджана в 2009 году также была опубликована посвященная столетию А. Фаталибейли книга, в которой отмечается, что в его родном селе Дуденги в Нахиджеване установлена мемориальная доска. В гитлеровской армии он командовал целым рядом подразделений. В частности возглавил первый азербайджанский батальон N 804. Начиная с сентября 1942 года это подразделение активно воевало на Кавказском фронте против Красной Армии в составе гитлеровской 17-й армии.

Можно привести пример и ещё одного небезынтересного военного «деятеля» штандартенфюрера СС Магомеда Наби оглы Исрафилова, командира боевой группы «Азербайджан» Кавказского соединения, находившегося в системе войск СС. Начиная с 17 марта 1945 г. он получил назначения руководителя, в ведении которого находились военные вопросы в Азербайджанском национальном комитете.

Здесь возникает вопрос: говоря об общей памяти и реабилитации фашистских коллаборационистов, собирается ли президент Азербайджана демонтировать памятники в честь М. Расулзаде и А. Фаталибейли, сжечь и уничтожить посвященные им книги и фильмы, запретить в дальнейшем соответствующую агитацию, или же Алиев всего лишь пользуется случаем для ведения антиармянской пропаганды? Намерен ли Ильхам Алиев на государственные средства восстановить памятники маршалам Баграмяну и Бабаджаняну, посвященный им музей или продолжит уничтожать все свидетельствующие об общей памяти следы, а также фальсифицировать историю? Действия азербайджанского президента показывают, что он не собирается предпринимать таких шагов. Ильхам Алиев лично поощряет реабилитацию фашистских коллаборационистов в своей стране.





В этом контексте, разговоры об уважении к истории Великой Отечественной Войны товар для внешнего употребления, внутри государства, всё по другому. В логику действий руководства Азербайджана полностью укладывается и его решения демонтировать в 2009 г. памятник 26 бакинским комиссарам. Если мы посмотрим на содержание учебников по истории в Азербайжана, и то, как там говорится не только об армянах, но о России и русских, всегда в контексте, что мы оккупанты и угнетатели, то всё станет на свои места.





Учитывая указанные выше факты, можно сделать определённые выводы. Азербайджан, сейчас является страной, где в не меньших масштабах, чем на Украине или в государствах Прибалтики идёт героизация фашистских приспешников. В Азербайджане государственной политикой является искоренение памяти о российском имперском и советском прошлом и идёт систематическая фальсификация истории.

Максим Васьков, директор и научный руководитель Центра международных исследований «Мир Кавказа», член Союза журналистов России