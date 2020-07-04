Плотина Мингечевирского водохранилища будет взорвана | Решение принято



В Высшем руководстве принято окончательное решение взрыва плотины прорвать плотину Мингечевирского водохранилища и раз и на всегда покончить с истерикой и провокациями Азербайджана. Мингечевирского водохранилища, в случае даже угрозы безопасности гражданского населения Республики Арцах , и его территориальной целостности со стороны Азербайджана. В последнее время воинственная риторика Баку показывает что страной управляют мерзавцы и нацисты у которых снесло мозги и для сиюмитной славы они готовы на смертельную провокацию против мирного населения Республики Арцах . Для того чтобы остудить горячие головы в Баку как в прямом так и в переносном смысле принято особое решение В Высшем руководстве принято окончательное решение взрыва плотины





Военные, инженеры и взрывотехники армянских специальных подразделений создали дорожную карту благодаря чему безотказно и ювелирно будет взорвана плотина. Для этого основательно изучена вся инфраструктура каскада, технические, военные, топографические и человеческие особенности этих объектов.





И в нужный час около 50 млн кубометров воды успокоит военных преступников в Азербайджане навсегда. Для простых граждан Азербайджана поясним что в случае прорыва плотины будет уничтожена треть Азербайджана, включая Баку , Шамкир, Сумгаит, Кюрдамир, Гандзак и т.д. Поэтому мирным жителям Азербайджана рекомендуем приобрести спасательные жилеты и научится плавать в экстремальных условиях. Этим Армения положит конец цирку бакинского шапито.



Длина плотины Мингечевирского водохранилища 1550 метров. Именно эти 1,5 км хорошо видимой и без труда поражаемой цели отделяет 16.1 кубических километра воды от катастрофы библейского масштаба для Азербайджана.



Строительство Мингечаурского водохранилища началось в 1953г. и было завершено в 1959г. Для осуществления данного масштабного проекта был выбран участок русла Куры в 600 километрах от устья реки, между хребтами Боздаг и Ходжашен. Цель создания водного резервуара, согласно официальным документам того времени, была многоуровневой: строительство ГЭС для электроснабжения густонаселенных районов, прокладка и наполнение водой оросительной системы в низинных засушливых районах, водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий, развитие судоходства, стимуляция рыбной промышленности.



Длина водохранилища составляет 70 км, максимальная ширина -18 км. Максимальная глубина, что в районе плотины, составляет 75 м при средней для всего водоема глубине в 25м. Понятно, что сообразно таким внушительным размерам Мингечаурское водохранилище вмещает гигантский объем воды. При допустимом наивысшем уровне площадь водного зеркала составляет около 60 тыс. гектаров, с 16 070 000 000 кубических метров воды.



Как видно, по своим объемам Мингечаурское водохранилище не многим уступает озеру Севан, являясь вторым по величине водоемом в Закавказье.



К приведенным данным стоит добавить и весьма существенный факт. Дело в том, что с самых дней возведения водохранилища капитального ремонта на плотине не производилось, и по данным азербайджанских экспертов, в настоящий момент она находится в крайне плачевном состоянии. За прошедшие несколько лет водохранилище уже не раз оказывалось на грани катастрофы. В 2010-ом даже пришлось эвакуировать жителей города Мингечаур, расположенного под самой плотиной.

Проблема Мингечаурского водохранилища усугублена еще и тем, что расположено оно в сейсмически активной зоне, на изломе двух горных систем. Землетрясения вблизи Мингечаура происходят с очень высокой частотой. А иногда эпицентры толчков приходятся под самый шельф водного резервуара. Дамбы водохранилища при таких толчках пока хоть и выдерживают нагрузку, но с каждым разом теряют устойчивость. Но азербайджанские сейсмологи прогнозируют высокую вероятность более мощного землетрясения силой 7-8 баллов. При таком варианте катастрофа неизбежна. Толчки разрушат остовы аварийных дамб, а всколыхнувшаяся водная масса с гигантским давлением буквально снесет плотину и хлынет на города и села низинного Азербайджана.







А теперь рассмотрим азербайджанские территории на предмет местоположения по отношению к уровню моря. Поверхность водного зеркала Мингечаурского водохранилища при максимальной концентрации воды едва достигает 75 м над уровнем моря, тогда как город Мингечаур расположен ниже плотины, на уровне 20-30 м над уровнем моря. Далее, по руслу Куры в юго-восточном направлении высота вообще убывает. В Евлахе она составляет не более 15 м, а в Зардобе уже переходит отметку 0, с показателем до -10. То есть, весь Аран и Муганская степь представляют из себя огромный котлован, местами углубленный ниже уровня моря и густо усеянный населенными пунктами. Именно в эту сторону хлынет вода при гипотетической катастрофе, уничтожая все и вся на своем пути вплоть до каспийского моря. Конкретизировать последствия в вероятной зоне бедствия излишне, тем более, что на самом деле речь может идти не о «более миллиарда кубометров воды», как слукавил азербайджанский эксперт, а о не менее 10 миллиардов, с учетом того, что максимально Мингечаурский резервуар вмещает более 16 миллиардов кубометров воды.



Как видно из убедительного сравнения, территория Гипотетическая «мингечаурская катастрофа» никоим образом не может затронуть территорию НКР с учетом освобожденных районов. Линия разграничения со стороны вероятной зоны потопления проходит в основном по предгорьям. Армянские крайние позиции по линии Талиш-Мадагис находятся в среднем на 300 м выше уровня моря. Далее по линии Мартакерт-Агдам позиции развернуты на высоте до 230 м. Затем следует Мартунинская зона со средней высотой в 250 м. Замыкает разграничительную линию долина Аракса с минимальной высотой в 150 м над уровнем моря.А теперь рассмотрим азербайджанские территории на предмет местоположения по отношению к уровню моря. Поверхность водного зеркала Мингечаурского водохранилища при максимальной концентрации воды едва достигает 75 м над уровнем моря, тогда как город Мингечаур расположен ниже плотины, на уровне 20-30 м над уровнем моря. Далее, по руслу Куры в юго-восточном направлении высота вообще убывает. В Евлахе она составляет не более 15 м, а в Зардобе уже переходит отметку 0, с показателем до -10. То есть, весь Аран и Муганская степь представляют из себя огромный котлован, местами углубленный ниже уровня моря и густо усеянный населенными пунктами. Именно в эту сторону хлынет вода при гипотетической катастрофе, уничтожая все и вся на своем пути вплоть до каспийского моря. Конкретизировать последствия в вероятной зоне бедствия излишне, тем более, что на самом деле речь может идти не о «более миллиарда кубометров воды», как слукавил азербайджанский эксперт, а о не менее 10 миллиардов, с учетом того, что максимально Мингечаурский резервуар вмещает более 16 миллиардов кубометров воды.Как видно из убедительного сравнения, территория НКР полностью останется вне зоны бедствия, сколько бы Зейналов по настоянию азербайджанских пропагандистов не пытался повернуть с ног на голову законы гидрографии и физики, страша армян необратимыми последствиями «мингечаурской атаки».

Заметим что реплики типа это не возможно, плотина выдержит и т.д. объясняем четко - не выдержит и восклицательный знак. ! Это уже совсем другая история и другие инструменты. Конечно засекреченную информацию мы раскрывать не будем, но КПД нового плана 100 процентов.

Армяне готовы защитить свои земли, территориальную неприкосновенность и безопасность мирных жителей Республики Арцах и Армении, а Азербайджан готов быть стерт с лица земли? В доброе плавание! Да и свечки купите, точно понадобится.