Женское тело, представляет собой практически одну большую эрогенную зону, зачастую оказывается, что мозг пока не воспринимает прикосновение к нему как эротический намек. А некоторые зоны никогда и не включались.



Если вы сами никогда не изучали своего тела, то, скорее всего, большая часть эрогенных зон находится в спящем состоянии.

Именно поэтому многие женщины не испытывают оргазм.



Техника на пробуждение эрогенных зон:



• Примите расслабляющую ванну, зажгите свечи, можете взять масло для тела, закройте глаза и медленными движениями, начиная с плеч и заканчивая стопами, гладьте себя, прислушиваясь к своим ощущениям; ваша задача — узнать, какие зоны реагируют. Будьте внимательны к таким зонам, ведь им могут нравиться не только поглаживания, но и лёгкие шлепки, покусывания, может даже сильное сжатие. Такую процедуру повторяйте в течение семи дней.



Главное, не торопите себя — и тело отзовется.



